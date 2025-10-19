Megépült Szabolcs-Szatmár-Bereg első krematóriuma

Többször írtunk már a temetkezési szokások változásáról: egyre többen döntenek a hamvasztás mellett, a koporsós temetések aránya folyamatosan csökken megyénkben is. Szabolcs-Szatmár-Beregben eddig nem volt krematórium, a hozzátartozók a debreceni vagy az újharangodi létesítmény szolgáltatásait vették igénybe, ám ez sokszor azzal járt, hogy akár heteket kellett várniuk, hogy végső búcsút vehessenek szerettüktől. Ez most megváltozik, hiszen magánberuházás keretében krematórium épült Nyírbátor külterületén.

Krematórium épült Nyírbátor külterületén

Fotó: Nyírbátori Krematórium Facebook-oldala

„Mint annyi minden, a temetkezési szokások is változnak. Egyre többen választják a hamvasztás utáni búcsút szeretteik halála után. Azonban sokszor megfogalmazódtak bizonyos kérdések a hozzátartozókban: távolra kell szállíttatni az elhunytakat, túl sok a várakozási idő a hamvasztásra, a nagy távolság miatt nincs lehetőségük utoljára elbúcsúzni a hamvasztás előtti pillanatokban.

Mindezekhez igazodva határoztuk el, hogy megépítjük a vármegye első krematóriumát Nyírbátorban.

Hosszú tervezés, engedélyek beszerzése, építkezés, technológia-beépítés és próbaüzem után elkezdtük a működést. Köszönet mindenkinek, aki bármennyire is részt vett és segítette ennek a létesítménynek a létrejöttét” – olvasható a Nyírbátori Krematórium közösségi oldalán. A nyírbátori krematórium szolgáltatásait a Baracsi Temetkezési Vállalat nyújtja a hozzátartozóknak.