október 19., vasárnap

Nándor névnap

11°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Végső búcsú

3 órája

Megépült Szabolcs-Szatmár-Bereg első krematóriuma

Címkék#temetés#hamvasztás#krematórium

A Szabolcsban élők eddig a debreceni vagy az újharangodi létesítmény szolgáltatásait vették igénybe. Ám ez megváltozhat, hiszen megkezdte a működését egy krematórium Nyírbátor külterületén.

Munkatársunktól

Többször írtunk már a temetkezési szokások változásáról: egyre többen döntenek a hamvasztás mellett, a koporsós temetések aránya folyamatosan csökken megyénkben is. Szabolcs-Szatmár-Beregben eddig nem volt krematórium, a hozzátartozók a debreceni vagy az újharangodi létesítmény szolgáltatásait vették igénybe, ám ez sokszor azzal járt, hogy akár heteket kellett várniuk, hogy végső búcsút vehessenek szerettüktől. Ez most megváltozik, hiszen magánberuházás keretében krematórium épült Nyírbátor külterületén.  

Krematórium épült Nyírbátor külterületén
Krematórium épült Nyírbátor külterületén
Fotó: Nyírbátori Krematórium Facebook-oldala

Krematórium épült Nyírbátor külterületén 

„Mint annyi minden, a temetkezési szokások is változnak. Egyre többen választják  a hamvasztás utáni búcsút szeretteik halála után. Azonban sokszor megfogalmazódtak bizonyos kérdések a hozzátartozókban: távolra kell szállíttatni az elhunytakat, túl sok a várakozási idő a hamvasztásra, a nagy távolság miatt nincs lehetőségük utoljára elbúcsúzni a hamvasztás előtti pillanatokban. 

Mindezekhez igazodva határoztuk el, hogy megépítjük a vármegye első krematóriumát Nyírbátorban.

Hosszú tervezés, engedélyek beszerzése, építkezés, technológia-beépítés és próbaüzem után elkezdtük a működést. Köszönet mindenkinek, aki bármennyire is részt vett és segítette ennek a létesítménynek a létrejöttét” – olvasható a Nyírbátori Krematórium közösségi oldalán. A nyírbátori krematórium szolgáltatásait a Baracsi Temetkezési Vállalat nyújtja a hozzátartozóknak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu