1 órája

Megnyitott az első, országosan egyedülálló KRESZ Café Nyíregyházán (videóval)

A belépő csupán egy helyes válasz volt. .Egyedülálló KRESZ Café nyílt Nyíregyházán.

Szon.hu

KRESZ Café Nyíregyházán: Az országosan is egyedülálló kávézó október 4-én nyílt meg Nyíregyházán, a Bringaváros rendezvényhez igazodva. A belépő csupán egy pörgetés volt a KRESZ-keréken, majd a kipörgetett kérdésre adott helyes válasz után már be is lehetett lépni.

KRESZ Café nyílt Nyíregyházán
KRESZ Café nyílt Nyíregyházán
Fotók: police.hu

KRESZ Café: országosan egyedülálló kávézó nyílt Nyíregyházán

A helyesen válaszoló gyerekek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság hasznos ajándékai közül választhattak, míg a helyes választ adó felnőtteknek egy kávé mellett lehetőségük volt kollégáinkkal kötetlen formában beszélgetni a közlekedéssel kapcsolatos tapasztalataikról, valamint feltehették az őket foglalkoztató kérdéseiket.

A belépő csupán egy helyes válasz volt
A belépő csupán egy helyes válasz volt
Fotók: police.hu

Mivel a központi esemény a biciklizésre épült, így főleg e témakört dolgozta fel a kávézó is, ahová meghívást kapott Solymosi János, a Nyírségi Kerékpáros Sport Egyesület elnöke és a Visegrád 4 Kerékpárversenyek vezérigazgatója. A délelőtt jó hangulatban telt, szinte megállás nélkül forgott a KRESZ-kerék, dolgozott a kávéfőző, valamint rengeteg ajándék és hasznos tanács talált gazdára a kávézóba látogatók között.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság a kávézót a jövőben is üzemeltetni fogja, és igyekszik eljutni minden olyan nagy nyilvánosságú rendezvényre, ahol hasznos tanácsokkal tud szolgálni a lakosság számára a biztonságos és szabályos közlekedésről. írja a police.hu

