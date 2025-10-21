Hihetetlen, hogy senki sem tartja be ezt a KRESZ-szabályt, naponta több százan szabálytalankodnak ebben a nyíregyházi utcában

Azonban behajtani nem lehetne mindenkinek, a KRESZ-szabály kimondja: csak céllal. Ráadásul a lakó és pihenő övezet azt is jelenti, hogy amellett, hogy csak a célforgalom megengedett, 20 km/óra sebességkorlátozás és jobbkéz-szabály van érvényben. Azonban ezt nem sokan tartják be.

A KRESZ-szabály lakó-pihenő övezetben

Bordás Béla városgondnok is megerősítette, hogy a lakó-pihenő övezet célja a sebességkorlátozáson kívül az, hogy az átmenő forgalmat elterelje a területről, azonban nagyon sok közlekedő ezt figyelmen kívül hagyja. Mint ahogy azt is, hogy ha valaki a Törpe utca felől megy a Korányi felé az egyenes Bánki utcán, ahol ráadásul gyakran hajtanak gyorsan, akkor a neki jobbról érkező, a kis utcákból kikanyarodó autósoknak, kerékpárosoknak van elsőbbségük, amit a kihelyezett, egyenrangú kereszteződés tábla is nyomatékosítja! Rengeteg konfliktusról és balesetveszélyes helyzetről számoltak be az ott lakók a városgondnoknak is.

– A legtöbb balesetet a nem megfelelő sebesség megválasztása okozza, sajnos többször találkoztam már emiatt tragédiával végződő esetekkel. Sokan a KRESZ-táblákat is figyelmen kívül hagyják, nem beszélve a jobbkéz szabályról – részletezte a városgondnok, és felelevenítette a szabályokat a lakó-pihenő övezetben.

Lakó-pihenő övezetbe csak a következő járművek hajthatnak be: kerékpár,

az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,

az oda látogatókat szállító autóbusz,

az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,

az út és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,

a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.

A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni, ráadásul a jobbkéz-szabály a mérvadó.

A KRESZ nagyon világosan fogalmaz a jobbkéz-szabályról: az útkereszteződésben a járművel elsőbbséget kell adni a jobbról érkező minden jármű részére. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha egy olyan útkereszteződéshez érkezünk, ahol nincsenek elsőbbséget szabályozó táblák.

