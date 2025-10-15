Így lopják el az autódat 30 másodperc alatt! - ez lenne a kényelem ára? (videóval)

Ki gondolta volna, hogy az egyik legjobb és egyre inkább elterjedt kényelmi funkció az, ami rendkívül sebezhetővé, mondjuk ki, lophatóvá teszi az autónkat. Egyre több autótulajdonosnak természetes, hogy ki sem kell vennie a „kulcsot” a zsebéből, mégis kinyithatja, beindíthatja az autóját. A kényelem azonban komoly kockázatot rejt: a Német Autóklub (ADAC) 419 kulcs nélküli indítással és nyitással felszerelt autót vizsgált a közelmúltban, s arra jutottak, hogy a többségüket mindössze 30–40 másodperc alatt el lehet vinni – nem éppen bizalomgerjesztő eredmény. Aktuális írásunkban egy szakembert kérdeztünk arról, miért ennyire sebezhetőek a már említett járművek, és mit tehetünk, hogy ne a körözési adatbázisban lássuk viszont szeretett kocsinkat.

A kulcs nélküli indítás a tolvajoknak is "kényelmes"

Illusztráció: vezess.hu

Kulcs nélküli indítás és nyitás: kényelem és kevesebb védvonal

Szabó Dénes okleves autózárnyitó specialista több mint 8 ezer autótulajdonosnak segített már kimászni a kocsiba zárt kulcs slamasztikájából, de ezúttal a nem éppen segítő szándékú autónyitók szemszögéből vizsgáljuk a négykerekűeket. A szakember kiemelte, a régebbi, hagyományos rendszerrel ellátott autóknál három védelmi vonal is gátolta, hogy elvigyék a járművet, ugyanakkor a kulcs nélküli berendezéseknél általában csupán egy van.

– A hagyományos verziónál először is be kell jutni a kocsiba, tehát valahogy feltörni a zárat – nem túl finom módszer esetén az ablakot, majd következik a gyújtáskapcsoló és a kormányzár. Ez utóbbi kiiktatása nélkül a saját lábán nem lehet elvinni a kocsit. A harmadik védvonal egy elektronikus lopásgátló rendszer, az immobiliser. Ez akkor deaktiválódik, ha a rendszer beolvasta, és felismerte a kulcsban lévő mikrochipet. Ha chipet nem ismeri fel, letiltja a computert, és nem engedi beindítani az autót.

Ezzel szemben a kulcs nélküli indítás és nyitás rendszere csupán egy jellel gátolja a felsorolt védvonalak megkerülését, ráadásul a kormányzár is elektronikus, nem egy fizikai kulcs oldja. Ha a tolvajok megszerzik ezt az egyetlen jelet, képesek meglovasítani az autót

– hívta fel a figyelmet Szabó Dénes.