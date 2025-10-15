1 órája
Így lopják el az autódat 30 másodperc alatt! - ez lenne a kényelem ára? (videóval)
Egy kényelmi funkció, ami ma már nem számít luxusnak, az alsóbb kategóriás autókban is tetten érhető, és a tolvajok is szeretik. A kulcs nélküli indítás meglepően sebezhetővé tette a járműveket.
Biztonsági kamera rögzítette, ahogy a tolvaj megszerzi a kocsikulcs jelét, majd elviszi az autót
Fotó: Daily Mail
Ki gondolta volna, hogy az egyik legjobb és egyre inkább elterjedt kényelmi funkció az, ami rendkívül sebezhetővé, mondjuk ki, lophatóvá teszi az autónkat. Egyre több autótulajdonosnak természetes, hogy ki sem kell vennie a „kulcsot” a zsebéből, mégis kinyithatja, beindíthatja az autóját. A kényelem azonban komoly kockázatot rejt: a Német Autóklub (ADAC) 419 kulcs nélküli indítással és nyitással felszerelt autót vizsgált a közelmúltban, s arra jutottak, hogy a többségüket mindössze 30–40 másodperc alatt el lehet vinni – nem éppen bizalomgerjesztő eredmény. Aktuális írásunkban egy szakembert kérdeztünk arról, miért ennyire sebezhetőek a már említett járművek, és mit tehetünk, hogy ne a körözési adatbázisban lássuk viszont szeretett kocsinkat.
Kulcs nélküli indítás és nyitás: kényelem és kevesebb védvonal
Szabó Dénes okleves autózárnyitó specialista több mint 8 ezer autótulajdonosnak segített már kimászni a kocsiba zárt kulcs slamasztikájából, de ezúttal a nem éppen segítő szándékú autónyitók szemszögéből vizsgáljuk a négykerekűeket. A szakember kiemelte, a régebbi, hagyományos rendszerrel ellátott autóknál három védelmi vonal is gátolta, hogy elvigyék a járművet, ugyanakkor a kulcs nélküli berendezéseknél általában csupán egy van.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
– A hagyományos verziónál először is be kell jutni a kocsiba, tehát valahogy feltörni a zárat – nem túl finom módszer esetén az ablakot, majd következik a gyújtáskapcsoló és a kormányzár. Ez utóbbi kiiktatása nélkül a saját lábán nem lehet elvinni a kocsit. A harmadik védvonal egy elektronikus lopásgátló rendszer, az immobiliser. Ez akkor deaktiválódik, ha a rendszer beolvasta, és felismerte a kulcsban lévő mikrochipet. Ha chipet nem ismeri fel, letiltja a computert, és nem engedi beindítani az autót.
Ezzel szemben a kulcs nélküli indítás és nyitás rendszere csupán egy jellel gátolja a felsorolt védvonalak megkerülését, ráadásul a kormányzár is elektronikus, nem egy fizikai kulcs oldja. Ha a tolvajok megszerzik ezt az egyetlen jelet, képesek meglovasítani az autót
– hívta fel a figyelmet Szabó Dénes.
Hogyan szerzik meg a jelet az autótolvajok?
Manapság már nem ritkák az olyan kertes házak, melyek bejárati ajtaja az utcára nyílik, nincs kerítéssel elzárva. Sajnos volt már példa, hogy az autótolvajok az ajtó közelébe férkőzve, egy jelfogó antennával keresték a „kocsikulcs” jelét.
– A fent említett módszer a kulcs nélküli nyitású autók ellopásának egyik leggyakoribb módja. A művelethez azonban két ember kell. Az egyik az antennával keresi a kulcs jelét – a legtöbben a bejárati ajtó közelében helyezik el a kulcsokat –, míg a másik a kiszemelt kocsinál várakozik. Amint megvan a jel, azt átjátsszák a kocsinál lévő tolvajnak, aki így képes kinyitni, és beindítani a járművet. Persze az autó később jelezni fogja, hogy nincs ott a kulcs, de amíg nem állítják le a motort, addig ez nem jelent problémát.
Ezzel a módszerrel az elmúlt években nagyon megszaporodtak az autólopások, különösen Nagy-Britanniában. Sorra érkeztek a különféle lopástesztek – rendre siralmas eredménnyel –, ezért bizonyos gyártók is lépéseket tettek, hogy kevésbé legyenek sérülékenyek az autóik.
Az egyik gyakori fejlesztés, hogy az autó kulcsába mozgásérzékelőt épít a gyár, így az csak akkor bocsát ki jelet, ha valóban a kocsihoz tartunk, és használni szeretnénk. Ezzel máris sikerült meggátolni, hogy a tárolt kulcs jelét ellopják. Szintén örvendetes fejlesztés, hogy az autó menet közben is „keresi” a kulcsot, nem csupán az indításhoz kell, és ha nem találja a jelet, valamilyen módon meggátolja a továbbhaladást. Megálláskor behúzza a kéziféket, esetleg leállítja a motort – tudtuk meg a specialistától.
Biztonságosabbá tehető a kulcs nélküli indítás?
Fejlesztések ide vagy oda, a kulcs nélküli indítás és nyitás még mindig sérülékeny és egy állandó versenyfutásnak teremt alapot a tolvajok és az autógyártók között.
A helyzet folyamatosan javul, ám az beszédes, hogy az ADAC által vizsgált 419 autóból mindössze 27-et nem lehetett ellopni.
Van azonban egy módszer, amivel javíthatunk a sebezhetőségen, bár ezzel pont a kulcs nélküli indítás és nyitás kényelmi részét szüntetjük meg. Léteznek ugyanis olyan speciális tokok, amik meggátolják, hogy a tolvajok megszerezzék a kulcs jelét. Erre azért lehet szükség, mert a mozgásérzékelő beépítésével nem szűnt meg teljesen a veszély, ha a kulccsal együtt mozgunk, és a közelükbe férkőznek a bűnözők, megszerezhetik a jelet. Az eszköz működéséről beszél az alábbi videóban Szabó Dénes.