Egy perc alatt kereshetnek 150 ezer forintot a szabolcsiak

Sok szabolcsi észre sem veszi – csak úgy elsétál 150 ezer forint mellett!

Nagy Zoltán
Egy perc alatt kereshetnek 150 ezer forintot a szabolcsiak

Demecserből tűnt el a kutya.

Forrás: Illusztráció / Google Maps

Elkeseredett poszt terjed a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. Egy család már két hónapja keresi szeretett kutyáját, Lunát, és most ismét felhívással fordult a nyilvánossághoz. A gazdik nem adják fel: 150 ezer forintos jutalmat ajánlottak fel annak, aki előkeríti a négylábút.

Íme az eltűnt kutya!
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Hová tűnhetett a kutya?

„Eltűnt Luna! Továbbra is keressük, már két hónapja nincs meg! Sajnos azóta sincs nyoma, mindent megtettünk érte. De nem szeretném feladni” – írta a kétségbeesett hölgy a posztban.

A gazdi szerint sokan talán már elfeledték a kutya ügyét, de nekik Luna nem csak egy állat, hanem családtag.

„Lehet, hogy már unalmas sokaknak, de számunkra nagyon fontos. Emelem a jutalmat a megtalálónak. Sajnos már tényleg bárhol lehet, de én bízom benne, hogy életben van. Nem lehet, hogy csak úgy elnyelte a föld!” – írta.

A posztból kiderül: Luna Demecserből tűnt el, hároméves, barátságos szuka kutya, aki eltűnésekor rózsaszín nyakörvet viselt (ez azóta már nem biztos, hogy rajta van). Chip is van benne, így ha valaki befogadta, könnyen azonosítható lenne.

„Ha valaki tényleg befogadta, nagyon kérem, adja vissza. Vagy ha csak kóborol, és meglátod, ne menj el mellette! Ő nem egy kóbor kutya a sok közül, nagyon várjuk haza – főleg a kiskutyatársa, aki azóta teljesen magába fordult.”

A család arra kér mindenkit, hogy osszák meg Luna képét és történetét, hátha valaki felismeri.

„Neked csak egy perc, nekünk mindennél többet ér, hogy végre itthon legyen!” – zárta a bejegyzést a gazdi.

 

