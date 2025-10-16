október 16., csütörtök

Hoppá!!

29 perce

Figyelem! Ezért már az udvarokra is bemásznak Nyíregyházán!

Címkék#kutya#Nyíregyháza#Kállói út

A Kállói út környékén már megtörtént – erről jobb, ha mindenki tud!

gy hölgy a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban számolt be arról, hogy valakik az udvarukról lopták el a vizslájukat.

Eltűnt ez a szép kutya.
Forrás: Nyíregyházán Hallottam!

Oda lett a kutya

„Október 15-én, Nyíregyházán, a Kállói út közelében, pontosabban Nagyszállásnál, a Tátika utcáról tűnt el délután 15 és 16 óra között a 6 hónapos vizsla kan kutyánk! Ha valaki eladási szándékkal látja meghirdetve, vagy ha esetleg befogták, látták valahol, kérem, értesítsenek! Két kisgyerek várja haza.” – írta a gazdi.

A bejegyzést rengetegen megosztották, sokan felháborodtak az eseten.
Úgy tűnik, a tolvajokat már a „Vigyázz, harapós kutya!” tábla sem riasztja el – sőt, mintha kifejezetten szándékosan bemennének az udvarokba.

Jobb, ha mindenki fokozottan figyel a kedvencére!

 

