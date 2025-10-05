1 órája
Vau! Kutyajó vasárnap a Korzóban (fotókkal, videókkal)
A Korzó vasárnap a négylábúak birodalmává változott, ahol minden a kutyákról és gazdáikról szólt. A látványos kutyás bemutatók garantáltan elrabolták a közönség szívét.
Kutyás bemutatók Nyíregyházán: vasárnap a kutyáké a főszerep a Korzó Bevásárlóközpont 3. emeletén, ahol kutyás bemutatókkal, az 5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tacskó Találkozóval, kutyakozmetikussal, kutyamasszőrrel, kutya-gazdi fotózással, jótékonysági akcióval, tombolával és kutyás kellékek vásárával várjuk a látogatókat.
Kutyás bemutatók a Korzóban
A Korzó 2021-ben lett kutyabarát bevásárlóközpont, a kutyabarat.hu közönségszavazásán pedig 2021-ben a Korzó lett az Év Kutyabarát Bevásárlóközpontja!
Kutyajó vasárnap a KorzóbanFotók: Bozsó Katalin
