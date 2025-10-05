Vau! Kutyajó vasárnap a Korzóban (fotókkal, videókkal)

Kutyás bemutatók Nyíregyházán: vasárnap a kutyáké a főszerep a Korzó Bevásárlóközpont 3. emeletén, ahol kutyás bemutatókkal, az 5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tacskó Találkozóval, kutyakozmetikussal, kutyamasszőrrel, kutya-gazdi fotózással, jótékonysági akcióval, tombolával és kutyás kellékek vásárával várjuk a látogatókat.

Kutyás bemutatók a Korzóban: a négylábúaké volt a főszerep

Fotók: Bozsó Katalin

Kutyás bemutatók a Korzóban

A Korzó 2021-ben lett kutyabarát bevásárlóközpont, a kutyabarat.hu közönségszavazásán pedig 2021-ben a Korzó lett az Év Kutyabarát Bevásárlóközpontja!

