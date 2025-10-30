október 30., csütörtök

Tragédia

1 órája

Szörnyű tűzeset Szabolcsban – a kazánházban találták meg a férfi holttestét

A lángok még a tűzoltók kiérkezése előtt kialudtak. A lakástűzben elhunyt férfi holttestét a kazánházban találták meg.

A tiszabezdédi Széchenyi utcában égett halálra egy férfi

Fotó: Illusztráció: Katasztrófavédelem

Döbbenetes jelzés érkezett csütörtökön a katasztrófavédelemhez: tűz keletkezett egy családi ház kazánházában Tiszabezdéden, a Széchenyi utcában. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószolgálata arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a száz négyzetméteres épülettel egybeépített kazánházban egy hatvanas éveiben járó férfi megégett holttestét és kis területen égésnyomokat találtak. A lakástűz még a tűzoltók kiérkezése előtt kialudt, nem volt szükség a katasztrófavédelem munkatársainak a beavatkozására. A közleményben azt írják, nem zárható ki, hogy a férfi ruhája a vegyes tüzelésű kazán begyújtásakor kapott lángra, azonban a tűz pontos keletkezési körülményeit a tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

A lakástűz nem igényelt tűzoltói beavatkozást
A tiszabezdédi lakástűz a tűzoltók kiérkezése előtt kialudt
 Illusztráció: MW-Archív

Elkerülhető a lakástűz okozta tragédia

Sajnos az elmúlt évek statisztikái azt mutatják, hogy a fűtési szezonban megszaporodnak a lakástüzek. Ezek azonban elkerülhetőek lennének, ha betartjuk a katasztrófavédelem egyszerű ajánlásait. Ezekről nemrégiben Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője beszélt a podcastsorozatunkban. A beszélgetést itt hallgathatják meg:

Más témákat is olvashat: 

 

