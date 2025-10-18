Elképesztő, mennyit romolhat a szemed – és észre sem veszed!

Tudtad, hogy évente több ezer embernél derül ki komoly látásprobléma teljesen véletlenül? Október a látás hónapja, amikor országszerte ingyenes látásvizsgálatokkal és tanácsadásokkal várnak az optikák és szakrendelők. A legtöbben csak akkor mennek szemészhez, amikor már homályosan látnak, fejfájásuk van, vagy fáradt a szemük – pedig a korai felismerés megóvhatja a látásodat. Ne várd meg, míg baj lesz: egy 10 perces vizsgálattal éveket nyerhetsz éleslátásodból! Nézd meg, hol van a legközelebbi ingyenes vizsgálat, és tedd meg ezt a fontos lépést!

Látás hónapja: programokkal készültek a Szent Damján Görögkatolikus Kórházban is

Fotó: SZDGK Informatika

Látás hónapja: programokkal készültek a Szent Damján Görögkatolikus Kórházban is

– Láss tisztán, élj teljesen!" prevenciós programunk igazán sok vidám pillanatot és még több hasznos tanácsot, ismeretet tartogatott az érdeklődők számára. A különböző szimulációs szemüvegek segítségével például megtapasztalhatták, milyen látási zavarokat okoznak a különböző, tudatmódosítók által okozott állapotok. A résztvevők kipróbálhattak néhány mindennapi élethelyzetet „látássérültként" - így felismerni tárgyakat, készíteni egy kávét, vagy kinyitni egy ajtót...

Fotó: SZDGK Informatika

Ezen kívül lehetőség adódott szemészeti tanácsadásra, látásélesség tesztelésére, a szemünk egészségét támogató helyes táplálkozás megismerésére, és a szemcseppentés helyes technikájának gyakorlására is.

– Bízunk benne, hogy a látás világnapján szakembereink segítségével sikerült felhívnunk a figyelmet arra, mennyire fontos szemünk egészségének megőrzése!– olvasható a kisvárdai kórház közösségi oldalán.

Más témákat is ajánlunk: