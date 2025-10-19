1 órája
Újratanulnak élni a látássérültek – történetek a fény nélküli mindennapokról (fotókkal)
A Fehér Bot Alapítvány szakemberei azon dolgoznak, hogy a látássérültek újra önállóan, méltósággal élhessenek, még akkor is, ha a világ számukra másképp látható. A látássérültek elemi rehabilitációja lehetőség az újrakezdésre, arra, hogy visszataláljanak önmagukhoz, akik sötétségben kénytelen élni a mindennapjaikat.
A Fehér Bot Alapítvány közel két évtizede hozta létre a Látássérültek Elemi Rehabilitációs Központját debreceni székhellyel és nyíregyházi kihelyezett csoporttal. A szolgáltatásokat a Vay Ádám körúti irodában és saját otthonukban vehetik igénybe a kliensek. Onderó Szilárd mentálhigiénés szakember három éve dolgozik a látássérültek elemi rehabilitációjában, az elmúlt esztendőben pedig már két megyében, Hajdú-Biharban és Szabolcs-Szatmár-Beregben lát el pszichológiai tanácsadói feladatokat. De tulajdonképpen mi a látássérültek elemi rehabilitációja?
– A második vonal az egészségügyi rehabilitáció után. Nem mindegy, hogy valaki születésétől fogva vagy szerzetten látássérült, ahogy az sem, mikor kerül kapcsolatba velünk. Ebben a családnak óriási szerepe van, hiszen minél hamarabb megkezdődik a látássérült felkészítése, annál nagyobb eséllyel tud majd minimális támogatással vagy segítség nélkül élni. Nem ritka, hogy felnőttként, akár túl a negyvenen kerül hozzánk született látássérült és indul el az önállósodás útján, mert addig a szülők, testvérek mindent megcsináltak helyette. Abban próbálunk segíteni, hogy a hozzánk fordulók mielőbb visszaszerezzék az önállóságukat, újraépítsék önmagukat, hiszen ezek az emberek nemcsak a látásukat, hanem az életük feletti kontrollt, az identitásukat, a személyiségüket, a munkahelyüket is elveszítik – magyarázta Onderó Szilárd.
– A diagnózist rendszerint egyfajta gyászfolyamat követi. Kinek hosszabb, kinek rövidebb időbe telik, hogy megtanuljanak együttélni a gondolattal: látássérültté váltak. Az első reakció rendszerint a bezárkózás, az érzés, hogy magukra maradtak a személyes tragédiájukkal. Nagyon sok mindent befolyásol, hogy a látásvesztés milyen életkorban, és hogy fokozatosan vagy hirtelen következik be, utóbbi ugyanis másfajta beavatkozást és megközelítést igényel. Azokat a klienseket, akik fokozatosan veszítik el a látásukat, arra kell felkészíteni, hogy mi történik akkor, ha teljesen megvakulnak – mutatott rá a mentálhigiénés szakember.
Látássérültek elemi rehabilitációja: ki és hogyan veheti igénybe?
– Aki kapcsolatba kerül velünk, a klienskoordinátorral találkozik először. Felmérjük az egészségi állapotát, a szociális körülményeit, mindent, ami fontos a rehabilitáció szempontjából. Elvégzünk egy látásvizsgálatot, majd közösen megbeszéljük, hogy milyen modulokat tud igénybe venni. Mindenkinek van egy adott óraszáma, amit különböző modulokkal tölthet ki, méghozzá térítésmentesen. A teljesség igénye nélkül ilyen
- a tájékozódás és közlekedés,
- a mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök,
- a kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása,
- de elérhető a pszichológiai szolgáltatás is.
– A látássérültek esetében talán a mindennapos tevékenységek modul a legfontosabb, mely során a klienseket önállóságra tanítjuk a saját környezetükben. Olyan hétköznapi feladatról van szó, mint a főzés, mosás, takarítás, bevásárlás. Szintén rendkívül népszerű és elemi fontosságú az önálló tájékozódás és közlekedés elsajátítása. Ez a modul arról szól, hogy a kliens megtanulja a legfontosabb útvonalakat: a lakókörnyezettől a munkahelyéig, a kórházig, a bevásárlóközpontig, mindezt fehér bottal. Népszerű a pszichológiai tanácsadás, s mivel én is ebben dolgozom, erről tudok a leghitelesebben és közvetlenebbül beszélni – jegyezte meg mosolyogva.
– A legfőbb feladatunk, hogy segítsünk megküzdeni az őket ért veszteséggel: megtanítjuk, miként élhetnek teljes életet látássérültként is. Sokszor nem az a legnagyobb probléma, hogy a kliensek elveszítik a látásuk jelentős részét vagy a legsúlyosabb esetben megvakulnak, nagyobb baj, hogy bezárkóznak, és nem elég, hogy nem látnak, látszani sem akarnak, elveszítik a reményt az újrakezdésre, a világuk újraépítésére.
Mit jelent a gyakorlatban a látássérültek elemi rehabilitációja?
– Gyakran előfordul, hogy a kliens és a családja mást szeretne, más tempóban haladna. Az egyik ügyfelem például hosszú évekig egyetlen közeli hozzátartozójára támaszkodott, és csak az elvesztése után szembesült azzal, mennyire nehéz önállóan helytállni a mindennapokban. Amikor kapcsolatba került velünk, már elindult a feldolgozás útján, de sok kihívást tartogatott számára az alkalmazkodás az új élethelyzethez. Kettős feladatunk volt: segíteni megküzdeni a veszteséggel és támogatni abban, hogy újra megtalálja az önállóságát. A munkánk során mindig arra törekszünk, hogy lebontsuk azokat a belső gátakat, amelyek akadályozzák a személyes fejlődést, de sosem mondjuk meg, melyik a helyes irány, mert azt mindenkinek magának kell megtalálnia.
A pszichológiai tanácsadó szerint sokan azt gondolják, hogy empatikusnak lenni egyet jelent a sajnálattal és azzal, hogy amit tudunk, megcsinálunk a nehéz élethelyzetbe kerültek helyett, de nem erre van szükségük, hanem arra, hogy az őket körülvevők megértsék, mi történik velük.
– Akkor hatékony a segítség, ha felismerjük, mire van szükségük a klienseinknek, és csak ott nyújtunk segítő kezet, ahol kérik. Kísérjük, nem pedig irányítjuk őket, mert nekik kell megtenniük azokat a lépéseket, melyek az életminőségük javulásához vezetnek.
Nem mindegy persze, hogy ilyenkor milyen segítséget tud igénybe venni az érintett.
– Az egyik kliensem fiatal felnőttként került kapcsolatba velünk. Korábban már megtanult önállóan közlekedni és ellátta magát, de az életkörülményeiben bekövetkezett változások miatt újra kellett építenie a mindennapjait. A családi kapcsolataiban is sok feszültség gyűlt össze, amit közösen próbáltunk megérteni és rendezni. Felmerült bennem, hogy pszichológus támogatásra is szüksége lenne, de erre nem volt reális lehetősége a lakóhelyén, így az elemi rehabilitációs csapat igyekezett minden eszközével segíteni őt – és azokat is, akik hasonló helyzetben vannak.
– Előfordul az is, hogy valaki annyira törekszik a függetlenségre, hogy közben elszakad a szeretteitől. Egy kliensem, aki tizenévesen vakult meg, sokáig igyekezett bebizonyítani, hogy egyedül is boldogul és nem szorul mások segítségére. Meg akarta mutatni, hogy képes önállóan élni, de nem adott magának időt arra, hogy felépítse a személyiségét ebben az új helyzetben. Csak később jött rá, hogy az önállóság nem azt jelenti, hogy mindent magunknak kell megoldanunk, hanem hogy felismerjük: segítséget kérni is erő. Amikor megtalálta ezt az egyensúlyt, rendeződtek a kapcsolatai, új célokat tűzött ki és megtanulta újra élvezni az életet. Az ő esetében tehát nem az önállósodás volt az elsődleges cél, hanem hogy megélhesse mindazt, amit tizenévesen a betegsége elvett tőle.
Onderó Szilárd tapasztalata szerint azok, akik idegenkednek az elemi rehabilitáció igénybe vételétől, mégis belekezdenek a folyamatba, nagyon hamar ráeszmélnek: van élet a látásvesztés tragédiáján túl.
