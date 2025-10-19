Újratanulnak élni a látássérültek – történetek a fény nélküli mindennapokról (fotókkal)

A Fehér Bot Alapítvány közel két évtizede hozta létre a Látássérültek Elemi Rehabilitációs Központját debreceni székhellyel és nyíregyházi kihelyezett csoporttal. A szolgáltatásokat a Vay Ádám körúti irodában és saját otthonukban vehetik igénybe a kliensek. Onderó Szilárd mentálhigiénés szakember három éve dolgozik a látássérültek elemi rehabilitációjában, az elmúlt esztendőben pedig már két megyében, Hajdú-Biharban és Szabolcs-Szatmár-Beregben lát el pszichológiai tanácsadói feladatokat. De tulajdonképpen mi a látássérültek elemi rehabilitációja?

Látássérültek elemi rehabilitációja: nem mindegy, hogy valaki születésétől fogva vagy szerzetten látássérült, ahogy az sem, mikor kerül kapcsolatba a Fehér Bot Alapítvány szakembereivel

Illusztráció: Shutterstock

– A második vonal az egészségügyi rehabilitáció után. Nem mindegy, hogy valaki születésétől fogva vagy szerzetten látássérült, ahogy az sem, mikor kerül kapcsolatba velünk. Ebben a családnak óriási szerepe van, hiszen minél hamarabb megkezdődik a látássérült felkészítése, annál nagyobb eséllyel tud majd minimális támogatással vagy segítség nélkül élni. Nem ritka, hogy felnőttként, akár túl a negyvenen kerül hozzánk született látássérült és indul el az önállósodás útján, mert addig a szülők, testvérek mindent megcsináltak helyette. Abban próbálunk segíteni, hogy a hozzánk fordulók mielőbb visszaszerezzék az önállóságukat, újraépítsék önmagukat, hiszen ezek az emberek nemcsak a látásukat, hanem az életük feletti kontrollt, az identitásukat, a személyiségüket, a munkahelyüket is elveszítik – magyarázta Onderó Szilárd.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

– A diagnózist rendszerint egyfajta gyászfolyamat követi. Kinek hosszabb, kinek rövidebb időbe telik, hogy megtanuljanak együttélni a gondolattal: látássérültté váltak. Az első reakció rendszerint a bezárkózás, az érzés, hogy magukra maradtak a személyes tragédiájukkal. Nagyon sok mindent befolyásol, hogy a látásvesztés milyen életkorban, és hogy fokozatosan vagy hirtelen következik be, utóbbi ugyanis másfajta beavatkozást és megközelítést igényel. Azokat a klienseket, akik fokozatosan veszítik el a látásukat, arra kell felkészíteni, hogy mi történik akkor, ha teljesen megvakulnak – mutatott rá a mentálhigiénés szakember.