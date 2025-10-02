2 órája
Lázárinfó Vásárosnamény szívében: „Attila kitaposta belőlem...”
Kisvárda, Nagykálló után ezúttal Vásárosnamény adott otthont a rendezvénynek. A Lázárinfó apropóján megtelt a Rákóczi park.
Kisvárda és Nagykálló után újabb szabolcs-szatmár-beregi városba érkezett a Lázárinfó. Az építési és közlekedési miniszter a csütörtöki, estébe nyúló térfórumán a vásárosnaményi lakosság kérdéseire válaszolt. Lázár Jánosnak ez már a 17. ilyen jellegű rendezvénye volt az országban, eddig több mint 600 kérdést tettek fel neki.
Lázárinfó: komoly fejlesztések várhatók a térségben
Megtelt érdeklődőkkel a kisváros Rákóczi parkja, sem bekiabálás, sem hangoskodás nem zavarta meg a fórumot, amelyen a kormánypárti politikus válaszolt minden kérdésre, ahogy a korábbi helyszíneken is. Hangsúlyozta, „nagyon fontos, hogy szót váltsunk, és szót értsünk egymással”.
A magyar-ukrán határ közelsége miatt megkerülhetetlen volt az orosz-ukrán háború. Ahogy Lázár János mondta: „Különleges helyen vagyunk, ahol a háború árnyéka a hétköznap valósága”.
– Jelenleg közel ezer olyan ukrán állampolgár él a városban, akik a háború borzalmai elől menekültek. Az elmúlt 72 órában zajlott az Európai Tanács informális ülése Koppenhágában, s egyre inkább úgy tűnik, az EU és a tagállamai (néhány vonakodó kivétellel) mégis csak úgy dönt, hogy háborúba akar lépni. Úgy tűnik, megszületőben van az a döntés, amely úgy tekinti az EU-t, mint akik Ukrajna mellett Oroszországgal háborúban állnak. A magyar kormány ezt a leghatározottabban elutasítja! Magyarországnak a béke és a biztonság az érdeke, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne legyünk a háború részesei, kitartunk a béke mellett! – fogalmazott nagyon egyértelműen a miniszter. Emlékeztetett rá, hogy ma mintegy 75 ezer ember hadiárvaként él hazánkban, ők pontosan tudják, mekkora fájdalmat, emberi és területi veszteséget jelent ez a háború.
Dr. Tilki Attiláról, a térség országgyűlési képviselőjéről – aki mindig 70 százalékos feletti támogatottsággal került be a Parlamentbe – a legnagyobb elismeréssel szólt a miniszter, aki mosolyogva mondta: „Attila kitaposta belőlem az alábbiakat és ebben partnere volt Filep Sándor polgármester is, aki immár 15 éve irányítja Vásárosnaményt”.
– Tudjuk, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztés mennyire fontos a városnak és a térségnek is, hogy össze legyenek kötve a térségi központokkal, nagyobb városokkal mondta Lázár János, és hozzátette: – Épül az M49-es, ami Nyíregyházát és Szatmárnémetit köti majd össze, ezt 2026 végére, 2027 elejére befejezzük.
Az M34-esről azt mondta, 2026-ban elkészülnek a kiviteli tervei az M3-ast Vásárosnaményt elkerülő, 7,1 kilométeres szakaszának. Beregdaróc és Záhony irányába is készülnek az utak. Ezek összesen 500 milliárd forintba kerülnek – számszerűsített Lázár János, s hozzátette: 2030 szeptember elsejére ezeknek az autópályáknak el kell készülnie.
Filep Sándor kéréséről azt mondta, hogy Vásárosnaményban egyre inkább kezd kialakulni egy ipari övezet, így szükség van az ezt elkerülő útra, valamint a sportcsarnok és a mentőállomás felújítására. A miniszter jelezte, mind az elkerülő építése, mint a sportcsarnok felújítása az ő tárcájához tartozik, ezeket el kell indítania, s próbál lendíteni a mentőállomás korszerűsítésén is. Lázár János beszélt arról is, hogy a kormány szerezné felrázni, fejleszteni a térséget, a lónyai, az olcsvai és a tunyogmatolcsi híd tervezését már megrendelték.
Adorján Bélának, a Jobbik elnökének kérdéseire válaszolva a miniszter kijelentette: „Aki egy gyerekkel szemben erőszakot, pedofíliát követ el, azzal szemben halálbüntetés lenne az igazságos”. Véleménye szerint a legsúlyosabb bűncselekmények közé tartozik, ha valaki a kiszolgáltatott emberek – például védekezésre képtelen idős házaspárt ölnek meg – sérelmére követ el bűncselekményt, azért is halálbüntetés járna. Hozzátette, hogy az Európai Unió ezt tiltja, de két javaslatot fog tenni: akit pedofil bűncselekmény miatt kapnak el, és bebizonyosodik a bűnössége, legyen lehetőség a fizikai vagy kémiai kasztrációra, mert ezzel lehet jelentősen visszaszorítani az ilyen bűncselekményeket, valamint Magyarországon a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit lehessen tényleges életfogytiglanra ítélni.
A kémiai kasztrációra a Jobbik törvényjavaslatot nyújt be, ennek támogatására kérte Lázár Jánost Adorján Béla. Szóvá tette, hogy a gyermeksürgősségi fekvőbeteg ellátás Nyíregyházáról Debrecenbe került, ami óriási teher és kihívás a családoknak, mert több mint 100 kilométerre van a gyermekük, akit kórházban kezelnek. Lázár János álláspontja ebben a kérdésben nagyon egyértelmű: minden vármegyében lennie kell egy centrumkórháznak, ahol minden ellátás elérhető a vármegyében élőknek. Véleménye szerint sem jó megoldás, ha Debrecenben kell ellátni a gyerekeket, s azt mondta: szükség van a vidéki kórházakra.
Lázár János szerint ha jót akarnak maguknak az emberek, és stabilitásra vágynak, akkor Orbán Viktorra és a Fideszre kell szavazniuk. Lehet vitatni, kritizálni a kormány elmúlt 15 éves munkáját, de ő azt mondja, hogy a következő évtizedben megbízható, stabil, tapasztalt, kiszámítható vezetőkre van szüksége az országnak. „Aki a Tiszára szavaz, az meg fogja bánni. Aki ránk szavaz, az ezzel nyerni fog. Sőt, velünk még azok is nyernek, akik nem ránk adták a szavazatukat” – jelentette ki a miniszter Vásárosnaményban.
