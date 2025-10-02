Lázárinfó Vásárosnamény szívében: „Attila kitaposta belőlem...”

Kisvárda és Nagykálló után újabb szabolcs-szatmár-beregi városba érkezett a Lázárinfó. Az építési és közlekedési miniszter a csütörtöki, estébe nyúló térfórumán a vásárosnaményi lakosság kérdéseire válaszolt. Lázár Jánosnak ez már a 17. ilyen jellegű rendezvénye volt az országban, eddig több mint 600 kérdést tettek fel neki.



Lázárinfó: a miniszter minden kérdésre válaszolt Fotó: Bozsó Katalin



Lázárinfó: komoly fejlesztések várhatók a térségben

Megtelt érdeklődőkkel a kisváros Rákóczi parkja, sem bekiabálás, sem hangoskodás nem zavarta meg a fórumot, amelyen a kormánypárti politikus válaszolt minden kérdésre, ahogy a korábbi helyszíneken is. Hangsúlyozta, „nagyon fontos, hogy szót váltsunk, és szót értsünk egymással”.

A magyar-ukrán határ közelsége miatt megkerülhetetlen volt az orosz-ukrán háború. Ahogy Lázár János mondta: „Különleges helyen vagyunk, ahol a háború árnyéka a hétköznap valósága”.

– Jelenleg közel ezer olyan ukrán állampolgár él a városban, akik a háború borzalmai elől menekültek. Az elmúlt 72 órában zajlott az Európai Tanács informális ülése Koppenhágában, s egyre inkább úgy tűnik, az EU és a tagállamai (néhány vonakodó kivétellel) mégis csak úgy dönt, hogy háborúba akar lépni. Úgy tűnik, megszületőben van az a döntés, amely úgy tekinti az EU-t, mint akik Ukrajna mellett Oroszországgal háborúban állnak. A magyar kormány ezt a leghatározottabban elutasítja! Magyarországnak a béke és a biztonság az érdeke, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne legyünk a háború részesei, kitartunk a béke mellett! – fogalmazott nagyon egyértelműen a miniszter. Emlékeztetett rá, hogy ma mintegy 75 ezer ember hadiárvaként él hazánkban, ők pontosan tudják, mekkora fájdalmat, emberi és területi veszteséget jelent ez a háború.