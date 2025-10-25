október 25., szombat

Virágzó gondoskodás

55 perce

Ki nem állhatja a mínuszokat, úgyhogy ideje védett helyre menekíteni a leandert

Címkék#Nyíregyháza#teleltetés#leander

Egyre hűvösebbek az éjszakák és a hajnalok, olykor már nulla fok elá süllyed a hőmérő higanyszála. Elérkezett az idő, kezdődhet a leander teleltetése és a többi mediterrán kerti növény téliesítése.

Munkatársunktól

Mediterrán növényként a leander vagy babérrózsa imádja a nyarainkat: levelei hosszan nyújtóznak a nap felé, gyönyörű, színes szirmaikkal megörvendeztetnek mindenkit, aki a virágot szereti. A leander azonban nemcsak szép, hanem érzékeny is, ezerféle kórság támadhatja meg, és akkor is sárgulni kezdhetnek a levelei, ha elkerülik a betegségek, kártevők. Az évnek ezekben a heteiben különösen fontos, hogy odafigyeljünk és gondoskodjunk a kert ékéről, hiszen a babérrózsa nem szereti a hideget. Nézzük meg, hogy a leander teleltetésekor mit kell szem előtt tartanunk!

A leander teleltetése éppen olyan fontos, mint a növény tavaszi felfrissítése.
Leander teleltetése: ahhoz, hogy ne fagyjon le, száradjon ki vagy betegedjen meg, gondoskodnunk kell a babérrózsa téliesítéséről
Illusztráció: Bencsik Ádám

Miért fontos a leander teleltetése?

Egyrészt a babérrózsa nem bírja a fagyot, a mínuszok hosszú távon roncsolhatják a hajtásait és a gyökereit egyaránt, másrészt a téli nyugalmi időszak biztosítja, hogy a növény tavasszal új leveleket és virágokat hozzon. Emellett a száraz, hűvös, de nem fagyos teleltetés segít a gombát fertőzések megelőzésében. Kohán Márk, a nyíregyházi Klorofill Kertészeti Áruda vezetője korábban portálunknak elmondta:

A leander rövid ideig képes elviselni akár mínusz 5–8 fokot is, de ez nem jelenti azt, hogy a mi kontinentális száraz hidegeinket könnyen átvészeli. A telek sokat melegedtek, de pont emiatt a növények mélynyugalmi ideje is lerövidül, így a korán felébredőkben a kora tavaszi fagyok komoly károkat tehetnek. Egyesek beviszik, hogy megóvják, míg mások megpróbálkoznak a leanderek kiültetésével. Ez védett fekvésben akár sikerülhet is, de a télen szélnek, napnak kitett növények kiszáradnak, akár tövig visszafagynak. Nehéz optimális körülményeket teremteni a növénynek... Ha nem érzi jól magát, a leander legyengül és kórokozók, kártevők támadják meg. Az optimális hőmérséklet a tél folyamán a plusz néhány fok lenne, hogy a növény ne hajtson ki idő előtt. Túlöntözni sem szabad, viszont a földje maradjon nedves, mert azért télen is párologtat

– tanácsolja a szakember.

Hogyan teleltessük a leandert?

  1. A leander teleltetése nem bonyolult feladat, de be kell tartanunk néhány szabályt. 
  2. Keressünk neki egy szélvédett, száraz és hűvös, 5 és 10  fok közötti, lehetőleg világos, ablakhoz közeli helyet, ami nem huzatos, de cserélődik a levegő. 
  3. November és március között öntözzük ritkábban: tartsuk enyhén nedvesen a talajt, de ne legyen vizes.
  4. Télen ne trágyázzunk, a lehullott vagy beteg leveleket pedig távolítsuk el.
  5.  Ősszel enyhén visszametszhetjük, hogy kompakt maradjon, ám a nagyobb munkát hagyjuk inkább tavaszra.
  6. A leandert minden évben át kell ültetni egy kicsit nagyobb cserépbe. Ha ez már nem lehetséges, érdemes lefaragni a földből a gyökerekkel együtt, és friss, laza szerkezetű virágfölddel, tőzeggel feltölteni. 

 

