Ez az 5 szabolcsi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?

Az elmúlt hónapokban sok mindenről megkérdeztük már a mesterséges intelligenciát: megtudtuk, hogyan képzeli el magát humanoidként a ChatGPT, miként fog kinézni Nyíregyháza 100 év múlva, írattunk húsvéti locsolóverseket az MI-vel, arra kértük, háziállatainkat varázsolja emberré. Most azt a feladatot kapta tőlünk, hogy állítsa össze Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legélhetőbb településeinek TOP 5-ös listáját.

Szabolcs-Szatmár-Bereg legélhetőbb települései: a ChatGPT ilyennek látja magát gondolkodás közben

Fotó: ChatGPT

Egy ilyen rangsor elkészítésekor számos szempontot érdemes figyelembe venni, ilyen

a lakosságszám,

a szolgáltatások elérhetősége (oktatás, egészségügy, kulturális lehetőségek),

a közlekedés, infrastruktúra,

a természet közelsége,

az ár-érték arány és

az életminőség.

Ezek lennének Szabolcs megye legélhetőbb települései?

A ChatGPT a lista elkészítésekor úgy fogalmazott: Szabolcs-Szatmár-Beregben nincsenek olyan települések, amik minden szempontból „tökéletesek”, de vannak kiemelkedők. Az első hely nyilván nem lep meg senkit, a mesterséges intelligencia szerint Nyíregyháza a megye legélhetőbb települése, mert

összpontosulnak benne a kórházak, közép- és felsőfokú oktatás, nagyobb kínálat szabadidős, kulturális programokból. Az infrastruktúra fejlettsége (közlekedés, ügyintézés) általában jobb, mint kisebb településeken. Ezek mind fontosak az életminőség szempontjából. Ugyanakkor van hátránya is: forgalom, zaj, magasabb ingatlanárak.

A lista második helyére Kisvárda került, ugyanis a lakossága jelentős, közel van a határhoz, ez kedvez a kereskedelemnek, szolgáltatásoknak. Ha valaki nem akar a nagyváros nyüzsgésében élni, de fontos, hogy mindent viszonylag könnyen elérjen, Kisvárda jó kompromisszum lehet – értékelte a ChatGPT.

Dobogós helyre sorolta az MI Mátészalkát is. Mint írja, a fény városa

jó elérhetőséggel bír, viszonylag sok szolgáltatással, közösségi létesítményekkel, munkahelyekkel. Jó választás azoknak, akik szeretnének közel lenni mind a vidéki természethez, mind a nagyobb városi komforthoz.

Tiszavasvári negyedik lett a rangsorban, mert nem olyan nagy, de elegendő helyi szolgáltatással, viszonylag olcsóbb lakhatással bír. A természetközeli környezet nagy előny, jó lehet családosoknak, akik kompromisszumot keresnek a komfort és költségek között.