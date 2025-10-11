45 perce
Te beleszülettél a tutiba? Ezeken a településeken érdemes élni Szabolcsban a mesterséges intelligencia szerint
Mi alapján dönt a mesterséges intelligencia, ha élhetőségről van szó? Kérésünkre a ChatGPT rangsorolta Szabolcs-Szatmár-Bereg legélhetőbb településeit – íme a TOP 5-ös lista. Az is kiderült, mit gondolnak erről az olvasóink.
Az elmúlt hónapokban sok mindenről megkérdeztük már a mesterséges intelligenciát: megtudtuk, hogyan képzeli el magát humanoidként a ChatGPT, miként fog kinézni Nyíregyháza 100 év múlva, írattunk húsvéti locsolóverseket az MI-vel, arra kértük, háziállatainkat varázsolja emberré. Most azt a feladatot kapta tőlünk, hogy állítsa össze Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legélhetőbb településeinek TOP 5-ös listáját.
Egy ilyen rangsor elkészítésekor számos szempontot érdemes figyelembe venni, ilyen
- a lakosságszám,
- a szolgáltatások elérhetősége (oktatás, egészségügy, kulturális lehetőségek),
- a közlekedés, infrastruktúra,
- a természet közelsége,
- az ár-érték arány és
- az életminőség.
Ezek lennének Szabolcs megye legélhetőbb települései?
A ChatGPT a lista elkészítésekor úgy fogalmazott: Szabolcs-Szatmár-Beregben nincsenek olyan települések, amik minden szempontból „tökéletesek”, de vannak kiemelkedők. Az első hely nyilván nem lep meg senkit, a mesterséges intelligencia szerint Nyíregyháza a megye legélhetőbb települése, mert
összpontosulnak benne a kórházak, közép- és felsőfokú oktatás, nagyobb kínálat szabadidős, kulturális programokból. Az infrastruktúra fejlettsége (közlekedés, ügyintézés) általában jobb, mint kisebb településeken. Ezek mind fontosak az életminőség szempontjából. Ugyanakkor van hátránya is: forgalom, zaj, magasabb ingatlanárak.
A lista második helyére Kisvárda került, ugyanis a lakossága jelentős, közel van a határhoz, ez kedvez a kereskedelemnek, szolgáltatásoknak. Ha valaki nem akar a nagyváros nyüzsgésében élni, de fontos, hogy mindent viszonylag könnyen elérjen, Kisvárda jó kompromisszum lehet – értékelte a ChatGPT.
Dobogós helyre sorolta az MI Mátészalkát is. Mint írja, a fény városa
jó elérhetőséggel bír, viszonylag sok szolgáltatással, közösségi létesítményekkel, munkahelyekkel. Jó választás azoknak, akik szeretnének közel lenni mind a vidéki természethez, mind a nagyobb városi komforthoz.
Tiszavasvári negyedik lett a rangsorban, mert nem olyan nagy, de elegendő helyi szolgáltatással, viszonylag olcsóbb lakhatással bír. A természetközeli környezet nagy előny, jó lehet családosoknak, akik kompromisszumot keresnek a komfort és költségek között.
A listát Nyírtelek zárja. A kisvárosban közel 6500-an élnek, s az elmúlt években emelkedett a lakosságszám. A mesterséges intelligencia szerint ez azt mutatja, hogy vonzó lehet a település, mely bár közel van Nyíregyházához, annál jelentősen olcsóbb.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legélhetőbb településeinek TOP 5-ös listája a ChatGPT szerint:
- Nyíregyháza
- Kisvárda
- Mátészalka
- Tiszavasvári
- Nyírtelek
Mi a véleményük a Szon olvasóinak?
Kíváncsiak voltunk, mit gondolnak erről portálunk olvasói, így feltettük a kérdést a Szabolcs Online Facebook-követőinek is. A cikk írásakor közel száz kommentet vizsgáltuk meg.
Több szavazatot kapott Nyíregyháza, Ibrány, Újfehértó, Nyírbátor, Ópályi, Porcsalma, Fényeslitke, Kisvárda, Dombrád és Vaja. Felkerült a listára egyebek mellett Mátészalka, Tisztaberek, Rápolt, Buj, Nagyecsed, Csenger és Pap is.
Zsolt azt írja: „Újfehértó. Van minden, és nincs messze se Nyíregyháza, se Debrecen.”
György szerint Tiszadob a legélhetőbb település Szabolcs-Szatmár-Beregben, mert szerető emberek lakják, és minden elérhető egy 30 kilométer sugarú körben. Van egészségügyi ellátás, szuper iskola, bölcsőde, óvoda, csodás a természeti környezet, a Tisza közelsége, és jó a közbiztonság, békés az együttélés. A folyó mellett turisztikai attrakció az Andrássy-kastély.
A boon.hu is elkészítette Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye legélhetőbb településeinek TOP 5-ös listáját.
