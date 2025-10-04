október 4., szombat

Veszettség

48 perce

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el a városban

Veszettség elleni vakcinát tartalmazó csalétket helyeznek ki a rókáknak.

Szon.hu
Kezdődik a rókák őszi vakcinázása a vármegyében

Kezdődik a rókák őszi vakcinázása a vármegyében

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Kezdődik a rókák veszettség elleni őszi immunizálása a vármegyében – közölte a kormányhivatal. Mint írták, október 4-e é és 24-e között ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe azokon a területeken, ahol a vakcinázást végzik a szakemberek. A vármegyében mindez különösen fontos, hiszen többször is előfordult, hogy Ukrajnából fertőzött állat érkezett az itteni erdőkbe. Záhony önkormányzata közösségi oldalán arról számolt be, az ebzárlat idején az állattartóknak gondoskodniuk kell arról, hogy kutyáik és macskáik a tartási helyükről ne szökhessenek ki, illetve a vakcinázással érintett területeken a kutyák csak pórázon vezetve, szájkosárral tartózkodhatnak.

 

