48 perce
Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el a városban
Veszettség elleni vakcinát tartalmazó csalétket helyeznek ki a rókáknak.
Kezdődik a rókák őszi vakcinázása a vármegyében
Fotó: Illusztráció: Getty Images
Kezdődik a rókák veszettség elleni őszi immunizálása a vármegyében – közölte a kormányhivatal. Mint írták, október 4-e é és 24-e között ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe azokon a területeken, ahol a vakcinázást végzik a szakemberek. A vármegyében mindez különösen fontos, hiszen többször is előfordult, hogy Ukrajnából fertőzött állat érkezett az itteni erdőkbe. Záhony önkormányzata közösségi oldalán arról számolt be, az ebzárlat idején az állattartóknak gondoskodniuk kell arról, hogy kutyáik és macskáik a tartási helyükről ne szökhessenek ki, illetve a vakcinázással érintett területeken a kutyák csak pórázon vezetve, szájkosárral tartózkodhatnak.