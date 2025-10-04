Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el a városban

Kezdődik a rókák veszettség elleni őszi immunizálása a vármegyében – közölte a kormányhivatal. Mint írták, október 4-e é és 24-e között ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe azokon a területeken, ahol a vakcinázást végzik a szakemberek. A vármegyében mindez különösen fontos, hiszen többször is előfordult, hogy Ukrajnából fertőzött állat érkezett az itteni erdőkbe. Záhony önkormányzata közösségi oldalán arról számolt be, az ebzárlat idején az állattartóknak gondoskodniuk kell arról, hogy kutyáik és macskáik a tartási helyükről ne szökhessenek ki, illetve a vakcinázással érintett területeken a kutyák csak pórázon vezetve, szájkosárral tartózkodhatnak.