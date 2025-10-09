Figyelem! Változott az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elkezdődött a rókák veszettség elleni őszi immunizálása a vármegyében. A kormányhivatal arról tájékoztatott, ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el azokon a területeken, ahol a vakcinázást végzik a szakemberek. A vármegyében mindez különösen fontos, hiszen többször is előfordult, hogy Ukrajnából fertőzött állat érkezett az itteni erdőkbe. Záhony önkormányzata közösségi oldalán arról számolt be, az ebzárlat és legeltetési tilalom idején az állattartóknak gondoskodniuk kell arról, hogy kutyáik és macskáik a tartási helyükről ne szökhessenek ki, illetve a vakcinázással érintett területeken a kutyák csak pórázon vezetve, szájkosárral tartózkodhatnak. Az intézkedés határidejét a napokban módosította a vármegyei kormányhivatal: a korábbi október 4-e és 24-e közötti időszakot október 30-áig hosszabbították meg.

