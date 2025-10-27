Ezekért a munkavállalókért megy a harc Szabolcsban – ha ezekhez értesz, tuti sínen van az életed!

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy az 54 milliárd forintos beruházást végrehajtó nyíregyházi Lego üzem milyen nyitott pozíciókkal várja a munkavállalókat. Ezután kettős küldetésbe fogtunk: megkérdeztünk egy másik nyíregyházi nagyfoglalkoztatót, ők milyen pozíciókra keresnek embert, illetve a mesterséges intelligenciát is kifaggattuk arról, szerinte melyek a legkeresettebb munkakörök Nyíregyházán.

Legkeresettebb munkakörök: a nyíregyházi székhelyű MARSO-nál jelenleg gumiabroncs-szerelőt várnak Fotó: MARSO Kft.

Ezek a legkeresettebb munkakörök

A MARSO nyíregyházi székhelyére jelenleg gumiabroncs-szerelőt várnak, de országos hálózat révén, más telephelyeken is vannak nyitott pozíciók.

Az országos hálózatunknak köszönhetően már volt olyanra példa, hogy nyíregyházi lakos jelentkezett például dunaharaszti nyitott pozíciónkra, hiszen ott szállást is tudunk biztosítani szabad helyek függvényében. Ezért is érdemes folyamatosan figyelni a karrier oldalunkat – emelte ki Márkus Regina HR operatív vezető.

Mind a szellemi és mind a fizikai pozícióinkra sok szakképzett pályázat érkezik, ami azt jelenti, hogy jó a merítés

– emelte ki Katonáné Domonics Ágnes HR kontrolling vezető.