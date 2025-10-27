október 27., hétfő

Ezekért a munkavállalókért megy a harc Szabolcsban – ha ezekhez értesz, tuti sínen van az életed!

Folyamatosan keresik a munkavállalókat. Ezek most a legkeresettebb munkakörök Nyíregyházán.

Tarnavölgyi Gergely

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy az 54 milliárd forintos beruházást végrehajtó nyíregyházi Lego üzem milyen nyitott pozíciókkal várja a munkavállalókat. Ezután kettős küldetésbe fogtunk: megkérdeztünk egy másik nyíregyházi nagyfoglalkoztatót, ők milyen pozíciókra keresnek embert, illetve a mesterséges intelligenciát is kifaggattuk arról, szerinte melyek a legkeresettebb munkakörök Nyíregyházán.

Ezek a legkeresettebb munkakörök
Legkeresettebb munkakörök: a nyíregyházi székhelyű MARSO-nál jelenleg gumiabroncs-szerelőt várnak Fotó: MARSO Kft.

Ezek a legkeresettebb munkakörök

A MARSO nyíregyházi székhelyére jelenleg gumiabroncs-szerelőt várnak, de országos hálózat révén, más telephelyeken is vannak nyitott pozíciók.

Az országos hálózatunknak köszönhetően már volt olyanra példa, hogy nyíregyházi lakos jelentkezett például dunaharaszti nyitott pozíciónkra, hiszen ott szállást is tudunk biztosítani szabad helyek függvényében. Ezért is érdemes folyamatosan figyelni a karrier oldalunkat – emelte ki Márkus Regina HR operatív vezető.

Mind a szellemi és mind a fizikai pozícióinkra sok szakképzett pályázat érkezik, ami azt jelenti, hogy jó a merítés

– emelte ki Katonáné Domonics Ágnes HR kontrolling vezető.

A MARSO immár 35 éve van jelen a piacon, amely magyar tulajdonú vállalatként biztos jövőt tud nyújtani az állásokra jelentkezőknek. A vállalat kiváló szakmai kapcsolatot ápol a szakközépiskolákkal vagy a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal is, amelynek köszönhetően jelenleg is majdnem tucatnyi tanuló tölti gyakorlati idejét a MARSO-nál országszerte. Ez pedig a jövőre nézve is kedvező lehet, hiszen sokszor a gyakorlati idejüket letöltőknek állást is ajánl a vállalat, miután befejezték tanulmányaikat a diákok.

Az AI szerint ezek most a legkeresetteb szakmák Nyíregyházán

  • Karbantartó (mechanikus / villamos) szakember
    A gyártó és termelő cégeknél nagy az igény olyan szakemberekre, akik mechanikai vagy villamos karbantartást végeznek. A cikk szerint „a fizikai munkakörök közül jelenleg a karbantartók iránt a legnagyobb a kereslet”.
  • Mérnökök (pl. villamosmérnök, automatizálás, ipari szoftverek) és EHS‑/munkavédelmi szakemberek
    A modern, automatizált gyártási környezetben olyan mérnökökre van szükség, akik tudnak automatizálási rendszerekkel dolgozni, valamint munkavédelmi, környezetvédelmi (EHS) feladatokat vállalni.
  • Értékesítők (különösen „eredményorientált, megbízható értékesítők”)
    A szolgáltató‑ és gyártócégeknél előtérbe kerültek olyan értékesítő szakemberek is, akik nem csak kapcsolatokkal, hanem mérhető eredményekkel dolgoznak.
  • Kékgalléros szakmák (gyártás, építőipar, logisztika, vendéglátás) – országos trend alapján
    Bár nem kizárólag Nyíregyházára vonatkozik, de az országos adatok szerint: gépésztechnikus, villanyszerelő, CNC esztergályos, hegesztő stb. szakmákban komoly hiány tapasztalható.
  • Szociális és gyermekgondozó szakmák
    A szakképzési kínálat alapján Nyíregyházán olyan szakmák is szerepelnek, mint kisgyermekgondozó, nevelő; szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens. Ez arra utal, hogy a szociális ágazatban is van kereslet.

Arról portálunk is több alkalommal beszámolt már, hogy Nyíregyháza újonnan létrejövő ipari parkjában több külföldi nagybefektető épít gyárat: így például a dél-koreai W-Scope, a német központú Boysen csoport, a park legnagyobb betelepülője pedig a kínai Sunwoda. Eszerint tehát folyamatos a munkaerőfelvétel a vármegyeszékhelyen, az, aki dolgozni szeretne, biztosan talál magának állást.

  • a dél-koreai W-Scope (2022-ben indította el 720 millió eurós beruházását, 1200 új munkahely létesítését tervezi)
  • a német Boysen csoport (2023-ban kezdte el 150 millió eurós beruházásának építési munkálatait, hamarosan üzempróbára készen áll gyártócsarnoka, 400 munkahelyet hoz létre a BMW-gyár kiszolgálására akkumulátor takaró-lemez gyártásával foglalkozó üzem)
  • a kínai Sunwoda (2023-ban jelentette be első európai üzemét Nyíregyházán, melyet 245 millió euróból valósít meg, ugyanakkor közép-hosszútávon a teljes befektetési volumen tekintetében közel 1,5 milliárd euró értékű beruházást valósíthat meg. Több, mint ezer új munkahelyet hoz létre a vállalat. Fontos megjegyezni, hogy a gyár energiaellátását megújuló energiából biztosítják. A gyártási folyamatokhoz szükséges vízigény 90 százalékát tisztított szennyvízből előállított ipari vízből fedezik majd)
  • a tavaly januárban a nyíregyházi telephelyét felszámoló Electrolux helyére a svéd Qvantum költözött, a hőszivattyúgyártással foglalkozó cég, az Electrolux volt dolgozóira számít az indulásánál. Tevékenységét már megkezdte, az üzemben  zajlik a próbagyártás.

 

