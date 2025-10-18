Itt az új Covid-hullám? Tombolnak a légúti fertőzések, brutális adatok érkeztek Szabolcsból

Különleges mérföldkőhöz érkezett a hazai népegészségügy: szeptember 29-én megkezdődött a légúti figyelőszolgálat működése, ami azóta az influenzavírus, a SARS-CoV-2 (koronavírus), illetve az RSV, azaz légúti óriássejtes vírus okozta fertőzéseket kíséri figyelemmel. Mindez nem kis feladat, a rendszert számos orvos segíti adatokkal, amiket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) által működtetett online jelentő felületen oszthatnak meg a figyelőszolgálattal. Sajnos az elmúlt hetekben nem éppen örvendetes eredményekre jutottak a szolgálat munkatársai, vármegyénkben pedig az országos átlagnál is sokkal rosszabb a helyzet. Mutatjuk, milyen vírusok fertőznek éppen az országban és a térségünkben!

A légúti figyelőszolgálat adatai mellett a szennyvízvizsgálatok is borús képet festenek a vármegyéről

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Légúti figyelőszolgálat: itt az újabb Covid-hullám

A figyelőszolgálat munkáját úgynevezett sentinel orvosok és kórházak is segítik. Ők mintákat juttatnak el az NNGYK-hoz, ezzel is segítve az esetleges járványok elleni védekezést. A rendszerben tevékenykedő orvosok 155 mintát küldtek be a központba, s ezek közül 32 betegnél mutatták ki a koronavírust. A sentinel kórházak által beküldött 16 mintánál még az említettnél is rosszabb volt az arány: 9 betegnél igazolták a koronavírust.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Az NNGYK jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a vizsgálatok és a rendelkezésre álló adatok alapján jelenleg egy újabb COVID-19-hullám zajlik, ami szerencsére korántsem annyira veszélyes, mint a néhány évvel ezelőttiek, s jellegében a szokványos légúti fertőzéseknek felel meg.

Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a háziorvosok által beküldött minták több mint 20 százaléka lett pozitív.

Magas a légúti fertőzések száma a vármegyében

A koronavírus-járvány idején gyakran hallottuk a híradásokban, hogy éppen hogy áll a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. E mérések a járvány elcsendesülése után sem álltak le, és azóta is értékes adatokkal szolgálnak a népegészségügyi központ szakembereinek.

A legfrissebb adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg nem áll túl jól, ugyanis Nyíregyházán folyamatosan emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

Az egyéb vizsgálatok alapján is igen sok a beteg a vármegyénkben. A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján október 6–12-e között az országban 27 500-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 217 300-an akut légúti fertőzés tüneteivel. Az adatok szomorú képet festenek a térségünkről, ugyanis influenzaszerű tünetekkel nálunk fordultak a legtöbben orvoshoz, sőt a 100 ezer főre jutó betegek száma az országos átlagot is magasan meghaladja: míg az országos átlag 287, addig vármegyei érték 406.