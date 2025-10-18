október 18., szombat

Lukács névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Légúti fertőzések

26 perce

Itt az új Covid-hullám? Tombolnak a légúti fertőzések, brutális adatok érkeztek Szabolcsból

Címkék#koronavírus#Szabolcs-Szatmár-Bereg#Gyógyszerészeti Központ Légúti figyelőszolgálat#járvány

Ősszel gyakran megugrik a légúti fertőzések száma, de úgy tűnik, vármegyénkben ennél nagyobb a baj. A légúti figyelőszolgálat adatai lesújtó képet mutatnak Szabolcs-Szatmár-Beregről.

Szon.hu

Különleges mérföldkőhöz érkezett a hazai népegészségügy: szeptember 29-én megkezdődött a légúti figyelőszolgálat működése, ami azóta az influenzavírus, a SARS-CoV-2 (koronavírus), illetve az RSV, azaz légúti óriássejtes vírus okozta fertőzéseket kíséri figyelemmel. Mindez nem kis feladat, a rendszert számos orvos segíti adatokkal, amiket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) által működtetett online jelentő felületen oszthatnak meg a figyelőszolgálattal. Sajnos az elmúlt hetekben nem éppen örvendetes eredményekre jutottak a szolgálat munkatársai, vármegyénkben pedig az országos átlagnál is sokkal rosszabb a helyzet. Mutatjuk, milyen vírusok fertőznek éppen az országban és a térségünkben!

A légúti figyelőszolgálat és a szennyvízvizsgálatok is aggodalomra adhatnak okot
A légúti figyelőszolgálat adatai mellett a szennyvízvizsgálatok is borús képet festenek a vármegyéről 
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Légúti figyelőszolgálat: itt az újabb Covid-hullám

A figyelőszolgálat munkáját úgynevezett sentinel orvosok és kórházak is segítik. Ők mintákat juttatnak el az NNGYK-hoz, ezzel is segítve az esetleges járványok elleni védekezést. A rendszerben tevékenykedő orvosok 155 mintát küldtek be a központba, s ezek közül 32 betegnél mutatták ki a koronavírust. A sentinel kórházak által beküldött 16 mintánál még az említettnél is rosszabb volt az arány: 9 betegnél igazolták a koronavírust.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Az NNGYK jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a vizsgálatok és a rendelkezésre álló adatok alapján jelenleg egy újabb COVID-19-hullám zajlik, ami szerencsére korántsem annyira veszélyes, mint a néhány évvel ezelőttiek, s jellegében a szokványos légúti fertőzéseknek felel meg. 

Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a háziorvosok által beküldött minták több mint 20 százaléka lett pozitív.

Magas a légúti fertőzések száma a vármegyében

A koronavírus-járvány idején gyakran hallottuk a híradásokban, hogy éppen hogy áll a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. E mérések a járvány elcsendesülése után sem álltak le, és azóta is értékes adatokkal szolgálnak a népegészségügyi központ szakembereinek. 

A legfrissebb adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg nem áll túl jól, ugyanis Nyíregyházán folyamatosan emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. 

Az egyéb vizsgálatok alapján is igen sok a beteg a vármegyénkben. A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján október 6–12-e között az országban 27 500-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 217 300-an akut légúti fertőzés tüneteivel. Az adatok szomorú képet festenek a térségünkről, ugyanis influenzaszerű tünetekkel nálunk fordultak a legtöbben orvoshoz, sőt a 100 ezer főre jutó betegek száma az országos átlagot is magasan meghaladja: míg az országos átlag 287, addig vármegyei érték 406.

Nem jobb a helyzet akkor sem, ha az akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek arányát nézzük. Ebben az összevetésben is Szabolcs-Szatmár-Bereg a sereghajtó: másfélszer annyian kerestek fel orvost az említett probléma miatt, mint amennyi az országos átlag.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu