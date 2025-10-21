Csípőből adta a helyes válaszokat, végül mégis hatalmasat bukott a nyíregyházi játékos a Legyen Ön is Milliomosban (videó)

Hétfőn újra a TV2-n képernyőjére került a "Legyen Ön is Milliomos!", a csatorna tavaly újjáindított ikonikus kvízműsorában továbbra is Palik Lászlóval szemben ülve kell helyesen válaszolniuk a játékosoknak. Az első sorkérdés után Dr. Thuróczy Zoltán állította leggyorsabban megfelelő sorrendbe a válaszokat, így ő indulhatott harcba az 50 millió forintért.

Dr. Thuróczy Zoltán sokáig megállíthatatlannak bizonyult a Legyen Ön is Milliomos! játékban.

Fotó: TV2 Play

A bemutatkozásnál kiderült, Dr. Thuróczy Zoltán több évtizede köztisztviselőként, diplomataként tevékenykedik, jelenleg pedig Szlovéniában dolgozik, a ljubljanai Magyar Kulturális Központ intézetvezetője.

A játékos az első garantált nyereményig kapásból vágta rá a helyes válaszokat, Palik László műsorvezető humorosan meg is jegyezte, hogy tulajdonképpen rá nincs is szükség. Éppen az ötödik kérdés megválaszolása után kezdeményezett beszélgetést a házigazda, ekkor derült ki Zoltán származása.

– Én Nyíregyházán születtem, édesapám ügyvéd, aki mindmáig dolgozik, 85 éves. Édesanyám pedagógus, már nyugdíjas és van egy testvérem, aki színészettel keresi a kenyerét – a műsorvezető szeme ekkor felcsillant és rögtön vissza is kérdezett, hogy nem-e a bizonyos híres Thuróczyról van-e szó, amire érkezett a helyeslő válasz, így derült ki, hogy a hétfő esti játékos öccse Thuróczy Szabolcs színművész.

A Legyen Ön is Milliomos! harmadik segítségét nem használta fel

A Legyen Ön is Milliomos hétfői adásának első játékosa ezután is töretlen lendülettel ment előre, jókor használta fel a felezőt és a közönség segítségét is, majd csípőből tudta a választ a Forma-1-es kérdésre is, amire már végképp nem tudott mit reagálni a sportág korábbi kommentátora, Palik László.

Dr. Thuróczy Zoltán a második garantált nyereményt jelentő kérdést is helyesen válaszolta, majd az öt millió forintos kérdésen is túljutott, ám a tízmillió forintos lécet nem sikerült megugrania. A Nyíregyházáról származó játékos arra tippelt, hogy New York-ban forgatták a Mátrix című filmet, ám a helyes válasz Sydney volt. Palik kétszer is tett rá utalást, hogy van még egy felhasználható segítség, ám Dr. Thuróczy Zoltán kockáztatott és végül ez jelentette a kiesését.