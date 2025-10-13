október 13., hétfő

Hitélet

2 órája

Lélekharangot avattak Tornyospálcán – hálaadó istentisztelet zárta az ünnepet (fotókkal)

Címkék#lélekharang#Református Templomban#Tornyospálcai

Vasárnap délelőtt meghitt ünnepségen gyűltek össze Tornyospálca református hívei az ótemetőben, ahol megáldották az újonnan felállított lélekharangot és haranglábat.

Szon.hu

Megáldották a lélekharangot Tornyospálcán: ünnepségre gyülekeztek vasárnap délelőtt Tornyospálca református közösségének tagjai a település református vagy ahogy a helyiek mondják ótemetőjében. Az egyházközség tíz éve adományként kapott egy lélekharangot, amelyet Dr. Fekete Károly református püspök áldott meg. Ezt követően a templomban folytatódott az esemény ünnepi istentisztelettel.

lélekharang
Lélekharang Tornyospálcán Fotó: Bodnárné Varga Éva 

Az eseményen részt vett a térség országgyűlési képviselője dr. Seszták Miklós is. Közösségi oldalán azt írta: – Ma délelőtt valóban különleges alkalomnak lehettünk részesei Tornyospálcán, ahol felállították azt a fából készült haranglábat, amely szívében egy Lélekharang pihen a község Református Temetőjében! Az alkotás - harangláb - Bodrog László művészi munkáját dicséri, amelyet a gótikus stílusú Református templom ablaka és ajtaja ihletett! Az alkalom hálaadó istentisztelettel zárult a Tornyospálcai Református Templomban, ahol együtt imádkozva mondtunk köszönetet és adtunk hálát a templom külső megszépüléséért, valamint az orgona és harangok felújításáért. Köszönöm, hogy részese lehettem! Felemelő alkalom volt! 
„Az Úr segített el bennünket egészen idáig!”  ( 1 Sámuel 7,12/a)  Isten áldja Önöket! – zárta a képviselő. 

Az eseményen készült képsorozatot itt tekinthetik meg: 

Lélekharang megáldása Tornyospálcán és ünnepi istentisztelet

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Más témákat is ajánlunk: 

 

