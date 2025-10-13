Lélekharangot avattak Tornyospálcán – hálaadó istentisztelet zárta az ünnepet (fotókkal)

Megáldották a lélekharangot Tornyospálcán: ünnepségre gyülekeztek vasárnap délelőtt Tornyospálca református közösségének tagjai a település református vagy ahogy a helyiek mondják ótemetőjében. Az egyházközség tíz éve adományként kapott egy lélekharangot, amelyet Dr. Fekete Károly református püspök áldott meg. Ezt követően a templomban folytatódott az esemény ünnepi istentisztelettel.

Lélekharang Tornyospálcán Fotó: Bodnárné Varga Éva

Az eseményen részt vett a térség országgyűlési képviselője dr. Seszták Miklós is. Közösségi oldalán azt írta: – Ma délelőtt valóban különleges alkalomnak lehettünk részesei Tornyospálcán, ahol felállították azt a fából készült haranglábat, amely szívében egy Lélekharang pihen a község Református Temetőjében! Az alkotás - harangláb - Bodrog László művészi munkáját dicséri, amelyet a gótikus stílusú Református templom ablaka és ajtaja ihletett! Az alkalom hálaadó istentisztelettel zárult a Tornyospálcai Református Templomban, ahol együtt imádkozva mondtunk köszönetet és adtunk hálát a templom külső megszépüléséért, valamint az orgona és harangok felújításáért. Köszönöm, hogy részese lehettem! Felemelő alkalom volt!

„Az Úr segített el bennünket egészen idáig!” ( 1 Sámuel 7,12/a) Isten áldja Önöket! – zárta a képviselő.

Az eseményen készült képsorozatot itt tekinthetik meg: