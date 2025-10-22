október 22., szerda

Ügyészség

1 órája

Még a temetőben sem szégyellt házalni a szabolcsi „vállalkozó”! Nagyon durva, kit buktatott le a hatóság!

Címkék#bűncselekmény#síremlék#készpénz#csalás

Óvakodjunk a csalóktól! A vádlott néhány hónap alatt 7 sértettől, több mint 1 millió forintot csalt ki.

Szon.hu

Vádat emelt az ügyészség azzal a férfivel szemben, aki magát vállalkozónak kiadva, néhány hónap leforgása alatt több mint 1 millió forintot csalt ki gyanútlan emberektől. 

leleplezték nagykállói álvállalkozót
Leleplezték a nagykállói álvállalkozót: a férfi 2023 őszén a nagykállói temetőben két sértettől is készpénz csalt ki azzal az ígérettel, hogy a hozzátartozóik síremlékét felújítja, azonban a munkákhoz hozzá sem kezdett
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Leleplezték a nagykállói álvállalkozót

– A vádirat szerint a középkorú nagykállói férfi rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből biztosította oly módon, hogy magát vállalkozónak, illetve más vállalkozó megbízottjának kiadva, építési és felújítási munkálatokat vállalt, annak ellenére, hogy azok elvégzésére sem szándéka, eszközök hiányában pedig lehetősége sem volt.  A férfi 2023 őszén a nagykállói temetőben két sértettől is készpénz csalt ki azzal az ígérettel, hogy a hozzátartozóik síremlékét felújítja, azonban a munkákhoz hozzá sem kezdett.  Más sértetteknek aszfaltozási, betonozási munkálatokat ajánlott jó áron, és vállalta, hogy a lakóházak udvarát, illetve a kapubejárót leaszfaltozza, azonban az előlegek átvételét követően elérhetetlenné vált.  Ezzel a módszerrel néhány hónap alatt 7 sértettől, több mint 1 millió forintot csalt ki. A Nyíregyházi Járási Ügyészség beismerése és tárgyalásról való lemondás esetén vele szemben 2 év 6 hónap börtönbüntetés és 2 év közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozza – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség. 

