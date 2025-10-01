Fémkeresővel vették be a Tisza partot, döbbenet, mire bukkantak!

A nyíregyházi Jósa András Múzeum régészei és önkéntesei célul tűzték ki, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén lévő, már ismert régészeti lelőhelyeken szisztematikus terepbejárás és műszeres leletfelderítés módszerei segítségével új információkat nyerjenek a lelőhelyek kiterjedésének és korszakainak meghatározása, illetve pontosítása céljából - írták a Facebook-oldalukon.

Micsoda leletek!

Forrás: Jósa András Múzeum

Értékes leletek

2025 márciusában egy, a Tisza folyó mentén található régészeti lelőhely kutatása során került elő különleges leletanyag: két ellentett élű rézcsákány, egy rézbalta, valamint egy nagy valószínűséggel ékszerek díszítésére használt véső. A leletek a bodrogkeresztúri kultúrához köthetőek, amely a középső rézkorra (Kr.e. 4000 – 3600) datálható, ezzel megerősítve a lelőhely korszakának meghatározását.

A lelőhely már 1924-ben ismert volt, a későbbi ásatások során rézkori sírok kerültek napvilágra. 1992-ben terepbejárás alkalmával nagy mennyiségű kerámiatöredéket gyűjtöttek a területről, igaz ennek anyaga meglehetősen kevert volt: neolit, rézkori és bronzkori kerámiák mellett középkori kerámia is előkerült.

Az idei terepbejárás alkalmával fémkereső műszeres kutatásra is lehetőség nyílt, ennek köszönhetően kerültek elő a képeken látható leletek (1. és 2. kép). A két csákány és a balta viszonylag közel, egy kb. 10 m2-es területen belül volt azonosítható. Az eszközök élein jól kivehető deformálódások nyomai arra utalnak, hogy használati tárgyak lehettek. A lelőhely többkorszakúságát jól hangsúlyozza az őskori eszközökön kívül előkerülő fémleletek összetétele is (3. kép).

A felszíni leletgyűjtés ismét gazdag eredményt hozott: őskori kerámiatöredékek mellett nagy mennyiségű obszidián magkövek és szilánkok, elszenesedett állatcsontok, valamint középkori kerámiatöredékek is kerültek elő - Bajusz Péter Tamás, segédmuzeológus