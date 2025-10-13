Tűzoltók a magasban: a nyíregyházi páros ismét remekelt a lépcsőfutó bajnokságon!

Nyíregyházi siker a lépcsőfutó bajnokságon: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság október 11-én a MOL Campusban tartotta meg hagyományos lépcsőfutó-bajnokságát. Az idén huszonharmadik alkalommal megrendezett versenyen egyénileg és párban is több korcsoportban lehetett indulni. A szabályok értelmében a párosok tagjainak együtt kellett maradniuk, egy lépcsőfordulónyinál nagyobb távolságra nem távolodhattak el egymástól – írja a katasztrófavédelem

A nyíregyházi páros ismét remekelt a lépcsőfutó bajnokságon!

Illusztráció: Sipeki Péter

A MOL Campus 29 emeletes, 143 méter magas toronyháza Magyarország legmagasabb irodaépülete, amelyben a rajttól a célig 33 emeletet, összesen 754 lépcsőfokot kellett megtenniük a versenyzőknek, ez függőlegesen 133,5 méteres távolságot jelent. A versenyzők tűzoltó bevetési védőruhában, légzőkészülékben légzőálarccal, és sisakban teljesítették a feladatot, ami huszonöt kilogrammos többletsúlyt jelent.

A megméretésen 133 egyéni induló és 35 csapat vágott neki az emberpróbáló feladatnak. A startpisztoly reggel kilenc órakor dördült el, ekkorra már készenlétben álltak az ország minden pontjáról érkezett hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, hogy a lépcsőfutás történetében harmadszor a MOL Campusban rendezett viadalon részt vegyenek. A rendezvény rangját jól mutatja, hogy Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek indulók.

A rendezvény fővédnöke dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a katasztrófavédelem főigazgatója volt. A verseny végén Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő, Dancs Gábor, a MOL Nyrt. Magyarország EBK igazgatója, Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint Ördög István tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont vezetője adta át a legjobbaknak járó a díjakat.

'Tűzoltó férfi páros oldies' kategóriában a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata 2023-ban holtversenyben a II. lett, 2024-ben és idén is a III. helyet sikerült elérnie a már megszokottnak mondható párosnak, Oszlár Gábor tűzoltó őrnagynak és Ungi Donát tűzoltó hadnagynak.