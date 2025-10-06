2 órája
Hasba akasztotta a körút forgalmát – emiatt késtek el sokan a munkából Nyíregyházán hétfő reggel
Több baleset is lassította a forgalmat hétfő reggel Nyíregyházán. A netes kommentelők azt írták, lerobbant egy kamion a Vasgyár utcán, de mint kiderült, nem emiatt haladtak lépésben az autók.
A Vasgyár utca elesett – jelezte hétfő reggel 8 óra körül a Szabolcs Trafi / Útinfó Facebook-csoport egyik tagja. A kommentelők azt írták, hogy balra kanyarodás közben lerobbant egy kamion Nyíregyházán, a körúton, jelentősen megakasztva a forgalmat.
Lerobbant egy kamion vagy valami más a baj?
Megkerestük az ügyben rendőrséget, ahonnan az alábbi tájékoztatást kaptuk: az említett helyszínen kamion ütközött személyautóval, az anyagi káros baleset résztvevői megegyeztek egymással.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Fogyasztóvédelmi razzia: kiderült, mivel trükköznek leggyakrabban a szabolcsi vendéglátóhelyek és taxisok