Hasba akasztotta a körút forgalmát – emiatt késtek el sokan a munkából Nyíregyházán hétfő reggel

A Vasgyár utca elesett – jelezte hétfő reggel 8 óra körül a Szabolcs Trafi / Útinfó Facebook-csoport egyik tagja. A kommentelők azt írták, hogy balra kanyarodás közben lerobbant egy kamion Nyíregyházán, a körúton, jelentősen megakasztva a forgalmat.

Lerobbant egy kamion – írták a kommentelők, de mint kiderült, nem ez volt a baj a körúton

Fotó: Szabolcs Trafi / Útinfó, Facebook

Lerobbant egy kamion vagy valami más a baj?

Megkerestük az ügyben rendőrséget, ahonnan az alábbi tájékoztatást kaptuk: az említett helyszínen kamion ütközött személyautóval, az anyagi káros baleset résztvevői megegyeztek egymással.

