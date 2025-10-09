október 9., csütörtök

Szabolcsban is jön a Lidl újítása? – Sok vásárló már most bosszankodik

Szabolcs‑Szatmár‑Bereg vásárlóit is érintheti az újítás: már több Lidl‑áruházban olyan bevásárlókocsikat alkalmaznak, amelyek távolságon túli toláskor automatikusan leblokkolnak.

Bosszúságot okozhat a Lidl bevásárlókocsija. Akár a parkoló széléig sem jutsz el vele – automatikusan megállhat, ha túl messzire tolod az üzlettől. 

Több hazai áruházban már bevezették azt az új biztonsági rendszert, amely meggátolja, hogy a vásárlók messzire vigyék a kocsikat. A változás nem mindenhol kapott előzetes tájékoztatást, így sokakat ért meglepetésként, amikor a kocsi egyszerűen leblokkolt - írta meg az Origo.

..az autómig sem tudtam eltolni, pedig a parkolóban parkoltam! Nyilvánvalóan vissza sem bírtam tolni!.

Ha a boltban blokkol le tele áruval, én simán otthagyom!!!

 - jöttek a hozzászólások az Origo cikke alá.

Lopásgátlás: nem vihető csak úgy el a Lidl bevásárlókocsija

A Lidl Magyarország az Origo megkeresésére megerősítette, hogy valóban új típusú, blokkolós kerekeket szerelnek több áruházuk bevásárlókocsijaira. Nem az egész kocsit cserélik le – csak a kerekeket –, és nem is minden üzlet érintett egyszerre. A céljuk világos:

  • megakadályozni a kocsik eltulajdonítását,
  • illetve megelőzni az áruházi lopásokat, amikor valaki fizetés nélkül próbálja elhagyni az üzlet területét.

A Lidl azt is közölte, hogy eddigi tapasztalataik pozitívak, bár nem részletezték, hogy ez a vásárlók vagy inkább a bolti biztonsági szolgálatok részéről igaz. A cég vizsgálja, hogy további áruházakban is bevezesse-e a rendszert, így a szabolcsi Lidl-egységek vásárlói is számíthatnak a változásra.

Arról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, hogy melyik üzletnél pontosan mikor vezetik be a blokkolós kocsikat, de az biztos: aki a megszokott módon próbálná eltolni a kocsit az üzlettől, az most könnyen pórul járhat.

