Szabolcsban is jön a Lidl újítása? – Sok vásárló már most bosszankodik

Bosszúságot okozhat a Lidl bevásárlókocsija. Akár a parkoló széléig sem jutsz el vele – automatikusan megállhat, ha túl messzire tolod az üzlettől.

Lidl bevásárlókocsi: ha túl messzire tolod, megáll a bevásárlókocsi

Forrás: Wirestock Creators

Több hazai áruházban már bevezették azt az új biztonsági rendszert, amely meggátolja, hogy a vásárlók messzire vigyék a kocsikat. A változás nem mindenhol kapott előzetes tájékoztatást, így sokakat ért meglepetésként, amikor a kocsi egyszerűen leblokkolt - írta meg az Origo.

..az autómig sem tudtam eltolni, pedig a parkolóban parkoltam! Nyilvánvalóan vissza sem bírtam tolni!.

Ha a boltban blokkol le tele áruval, én simán otthagyom!!!

- jöttek a hozzászólások az Origo cikke alá.

Lopásgátlás: nem vihető csak úgy el a Lidl bevásárlókocsija

A Lidl Magyarország az Origo megkeresésére megerősítette, hogy valóban új típusú, blokkolós kerekeket szerelnek több áruházuk bevásárlókocsijaira. Nem az egész kocsit cserélik le – csak a kerekeket –, és nem is minden üzlet érintett egyszerre. A céljuk világos:

megakadályozni a kocsik eltulajdonítását,

illetve megelőzni az áruházi lopásokat, amikor valaki fizetés nélkül próbálja elhagyni az üzlet területét.

A Lidl azt is közölte, hogy eddigi tapasztalataik pozitívak, bár nem részletezték, hogy ez a vásárlók vagy inkább a bolti biztonsági szolgálatok részéről igaz. A cég vizsgálja, hogy további áruházakban is bevezesse-e a rendszert, így a szabolcsi Lidl-egységek vásárlói is számíthatnak a változásra.

Arról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, hogy melyik üzletnél pontosan mikor vezetik be a blokkolós kocsikat, de az biztos: aki a megszokott módon próbálná eltolni a kocsit az üzlettől, az most könnyen pórul járhat.

Ez is érdekelheti: