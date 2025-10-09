4 órája
Szabolcsban is jön a Lidl újítása? – nem vihető csak úgy el a bevásárlókocsi
Szabolcs‑Szatmár‑Bereg vásárlóit is érintheti az újítás: már több Lidl‑áruházban olyan bevásárlókocsikat alkalmaznak, amelyek távolságon túli toláskor automatikusan leblokkolnak.
Automatikusan megállhat, ha túl messzire tolod az üzlettől a Lidl bevásárlókocsiját. Ennek megvan az oka.
Több hazai áruházban már bevezették azt az új biztonsági rendszert, amely meggátolja, hogy a vásárlók messzire vigyék a kocsikat. A változás nem mindenhol kapott előzetes tájékoztatást, így sokakat ért meglepetésként, amikor a kocsi egyszerűen leblokkolt.
Ha a boltban blokkol le tele áruval, én simán otthagyom – írta egy kommentelő.
Lopásgátlás: nem vihető csak úgy el a Lidl bevásárlókocsija
A Lidl Magyarország az Origo megkeresésére megerősítette, hogy valóban új típusú, blokkolós kerekeket szerelnek több áruházuk bevásárlókocsijaira. Nem az egész kocsit cserélik le – csak a kerekeket –, és nem is minden üzlet érintett egyszerre. A céljuk világos:
- megakadályozni a kocsik eltulajdonítását,
- illetve megelőzni az áruházi lopásokat, amikor valaki fizetés nélkül próbálja elhagyni az üzlet területét.
A cég vizsgálja, hogy további áruházakban is bevezesse-e a rendszert, így a szabolcsi Lidl-egységek vásárlói is számíthatnak a változásra.
Arról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, hogy melyik üzletnél pontosan mikor vezetik be a blokkolós kocsikat, de az biztos: aki a megszokott módon próbálná eltolni a kocsit az üzlettől, az most könnyen pórul járhat.
Ez is érdekelheti:
Mi történik Szabolcsban? Futótűzként terjed, dőlnek ki az emberek, megszólalt az orvos!
Megjelent a közelünkben a kórokozó! 3 km sugarú puffer zónát alakítottak ki!