Szabolcsban is jön a Lidl újítása? – nem vihető csak úgy el a bevásárlókocsi

Szabolcs‑Szatmár‑Bereg vásárlóit is érintheti az újítás: már több Lidl‑áruházban olyan bevásárlókocsikat alkalmaznak, amelyek távolságon túli toláskor automatikusan leblokkolnak.

Szon.hu

Automatikusan megállhat, ha túl messzire tolod az üzlettől a Lidl bevásárlókocsiját. Ennek megvan az oka. 

Lidl bevásárlókocsi
Lidl bevásárlókocsi: ha túl messzire tolod, megáll a bevásárlókocsi
Forrás: Wirestock Creators

Több hazai áruházban már bevezették azt az új biztonsági rendszert, amely meggátolja, hogy a vásárlók messzire vigyék a kocsikat. A változás nem mindenhol kapott előzetes tájékoztatást, így sokakat ért meglepetésként, amikor a kocsi egyszerűen leblokkolt. 

Ha a boltban blokkol le tele áruval, én simán otthagyom – írta egy kommentelő. 

Lopásgátlás: nem vihető csak úgy el a Lidl bevásárlókocsija

A Lidl Magyarország az Origo megkeresésére megerősítette, hogy valóban új típusú, blokkolós kerekeket szerelnek több áruházuk bevásárlókocsijaira. Nem az egész kocsit cserélik le – csak a kerekeket –, és nem is minden üzlet érintett egyszerre. A céljuk világos:

  • megakadályozni a kocsik eltulajdonítását,
  • illetve megelőzni az áruházi lopásokat, amikor valaki fizetés nélkül próbálja elhagyni az üzlet területét.

 A cég vizsgálja, hogy további áruházakban is bevezesse-e a rendszert, így a szabolcsi Lidl-egységek vásárlói is számíthatnak a változásra.

Arról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, hogy melyik üzletnél pontosan mikor vezetik be a blokkolós kocsikat, de az biztos: aki a megszokott módon próbálná eltolni a kocsit az üzlettől, az most könnyen pórul járhat.

