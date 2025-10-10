3 órája
Oda járnak ezt művelni? A lőtéren bukkant rá a mocskos titokra!
Döbbenetes, miféle förtelmes látvány fogadta a férfit a borbányai lőtéren. Sétált, ment előre, amikor egyszer csak megjelent előtte ez... Azóta sem tért magához!
Sokszor kellett már a szemetet eltakarítani a borbányai lőtérről.
Forrás: illusztráció / Ungi Lajos
„Sziasztok!” – kezdte bejegyzését a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. „Valaki tud bármit arról, hogy ki borított le egy teherautónyi szemetet a borbányai lőtér közepén, a földútra? Építési törmelék, sitt, fanyesedék... Sajnos semmilyen irat nem volt a hulladék között, amiből kiderülhetne, ki volt az elkövető.”
A lőtér mint szemétlerakó? Van pedig más megoldás...
„Egyszerűen nem értem... A hulladékudvarban ingyen átveszik, ha regisztrált ügyfél vagy – ami normális esetben mindenki az” – tette hozzá egy kommentelő.
