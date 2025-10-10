Oda járnak ezt művelni? A lőtéren bukkant rá a mocskos titokra!

„Sziasztok!” – kezdte bejegyzését a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. „Valaki tud bármit arról, hogy ki borított le egy teherautónyi szemetet a borbányai lőtér közepén, a földútra? Építési törmelék, sitt, fanyesedék... Sajnos semmilyen irat nem volt a hulladék között, amiből kiderülhetne, ki volt az elkövető.”

Szép rakás szemét...

Forrás: Nyíregyen Hallottam

A lőtér mint szemétlerakó? Van pedig más megoldás...

„Egyszerűen nem értem... A hulladékudvarban ingyen átveszik, ha regisztrált ügyfél vagy – ami normális esetben mindenki az” – tette hozzá egy kommentelő.