október 10., péntek

Gedeon névnap

13°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Oda járnak ezt művelni? A lőtéren bukkant rá a mocskos titokra!

Címkék#földútra#törmelék#ügyfél

Döbbenetes, miféle förtelmes látvány fogadta a férfit a borbányai lőtéren. Sétált, ment előre, amikor egyszer csak megjelent előtte ez... Azóta sem tért magához!

Nagy Zoltán
Oda járnak ezt művelni? A lőtéren bukkant rá a mocskos titokra!

Sokszor kellett már a szemetet eltakarítani a borbányai lőtérről.

Forrás: illusztráció / Ungi Lajos

„Sziasztok!” – kezdte bejegyzését a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. „Valaki tud bármit arról, hogy ki borított le egy teherautónyi szemetet a borbányai lőtér közepén, a földútra? Építési törmelék, sitt, fanyesedék... Sajnos semmilyen irat nem volt a hulladék között, amiből kiderülhetne, ki volt az elkövető.”

Szép rakás szemét...
Forrás: Nyíregyen Hallottam

A lőtér mint szemétlerakó? Van pedig más megoldás...

„Egyszerűen nem értem... A hulladékudvarban ingyen átveszik, ha regisztrált ügyfél vagy – ami normális esetben mindenki az” – tette hozzá egy kommentelő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu