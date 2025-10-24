Luxusalbérletek Nyíregyházán: megnéztük, mit kapsz havi 500 ezerért – leesett az állunk!

Határ a csillagos ég! Ki gondolná, hogy Nyíregyházán is számos exkluzív albérlet elérhető és nem sajnálnak értük akár félmilliós havi bérleti díjat sem kiadni. Van igény a szokványostól eltérő, magas szintű kényelmet nyújtó lakások iránt! S nem csak a város szívében hódít a prémium életérzés, hanem a Korányi-kertváros, a Bujtosi-tó környékén is hirdetnek felsőkategóriás albérleteket.

Luxusalbérletek Nyíregyházán: olyan bérlemények, amelyek a magas színvonalú komfort, prémium felszereltség miatt emelkedek ki a kiadó ingatlanok közül Fotó/illusztráció: ingatlan.com

Luxusalbérletek Nyíregyházán: nincs sok belőlük, de borsos az áruk

Horváth Sára a Balansz Ingatlanstúdió tulajdonosa elmondta, évente nem sok, csupán 5-7 exkluzív albérlet kerül a látókörébe Nyíregyházán és vonzáskörzetében, de ettől jóval több igényes lakást adnak bérbe a vármegyeszékhelyen. A luxusnak persze ára is van. Egy modern, belvárosi, 150-200 négyzetméteres lakásért ma már akár 350–400 ezer forintot is elkérnek havonta – de a bérlők szerint „minden forint megéri”. A prémium kategóriába tartozó otthonok ugyanis nem csupán szobák és falak: életminőséget, presztízst és kényelmet jelentenek számukra.

– Albérletet általában akkor keresünk, amikor ideiglenesen vagy átmenetileg szükségünk van lakhatásra: munkahelyváltás, tanulmányok vagy költözés miatt. Így párok vagy családok is bérelhetnek lakást, ha rugalmasabb, gyorsabb megoldásra van szükségük. Azonban a nagy alapterületű, extrákkal felszerelt albérleteket Nyíregyházán üzletemberek vagy olyan szakmunkások veszik ki, akiknek magasabb a jövedelmük, pl. kamionsofőrök

– tudtuk meg az ingatlanértékesítőtől, aki hozzátette: luxusalbérletekbe sem rövid időre költöznek be, minimum 2-3 évre veszik ki, és nem ritkán egy jól fizető állás fejében költözik az egész család.

Lássuk, milyen albérletekről beszülünk? Nagyméretű, tágas terek, igényes belső dizájn

Modern, minőségi gépek és berendezések (pl. beépített konyhagép, smart home rendszerek)

Magas színvonalú épület (medence, wellness, fitnesz, napelemmel felszerelt)

Kiváló elhelyezkedés, panoráma, csendes, biztonságos környék

Horváth Sárától megtudtuk: – Nyíregyházán általában az új építésű ingatlanok sorolhatók a prémium kategóriába. Nyírszőlősön egy 85 milliós új építésű házat közvetítettem nemrégiben, befektető vette meg és éppen bérbeadásra – mondta el Horváth Sára, majd rátért az árakra is.

– Óriási a szórás, széles skálán mozognak az albérletárak, de maradjunk a luxus kategóriánál, a 200 négyzetméter feletti albérleteknél. Itt 300 ezertől 450 ezer forintig terjedhet a havi díj átlagban, amire természetesen rákerül a rezsi, a közösköltség, az internethálózat-díja. Kauciót 2-3 havit kérnek el beköltözésnél, ebben nincs újdonság

– jegyezte meg az ingatlanos.