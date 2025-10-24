51 perce
Luxusalbérletek Nyíregyházán: megnéztük, mit kapsz havi 500 ezerért – leesett az állunk!
Nem csak négy fal: életminőség, presztízs. Luxusalbérletek Nyíregyházán: aki keres, talál!
Határ a csillagos ég! Ki gondolná, hogy Nyíregyházán is számos exkluzív albérlet elérhető és nem sajnálnak értük akár félmilliós havi bérleti díjat sem kiadni. Van igény a szokványostól eltérő, magas szintű kényelmet nyújtó lakások iránt! S nem csak a város szívében hódít a prémium életérzés, hanem a Korányi-kertváros, a Bujtosi-tó környékén is hirdetnek felsőkategóriás albérleteket.
Luxusalbérletek Nyíregyházán: nincs sok belőlük, de borsos az áruk
Horváth Sára a Balansz Ingatlanstúdió tulajdonosa elmondta, évente nem sok, csupán 5-7 exkluzív albérlet kerül a látókörébe Nyíregyházán és vonzáskörzetében, de ettől jóval több igényes lakást adnak bérbe a vármegyeszékhelyen. A luxusnak persze ára is van. Egy modern, belvárosi, 150-200 négyzetméteres lakásért ma már akár 350–400 ezer forintot is elkérnek havonta – de a bérlők szerint „minden forint megéri”. A prémium kategóriába tartozó otthonok ugyanis nem csupán szobák és falak: életminőséget, presztízst és kényelmet jelentenek számukra.
– Albérletet általában akkor keresünk, amikor ideiglenesen vagy átmenetileg szükségünk van lakhatásra: munkahelyváltás, tanulmányok vagy költözés miatt. Így párok vagy családok is bérelhetnek lakást, ha rugalmasabb, gyorsabb megoldásra van szükségük. Azonban a nagy alapterületű, extrákkal felszerelt albérleteket Nyíregyházán üzletemberek vagy olyan szakmunkások veszik ki, akiknek magasabb a jövedelmük, pl. kamionsofőrök
– tudtuk meg az ingatlanértékesítőtől, aki hozzátette: luxusalbérletekbe sem rövid időre költöznek be, minimum 2-3 évre veszik ki, és nem ritkán egy jól fizető állás fejében költözik az egész család.
Lássuk, milyen albérletekről beszülünk?
- Nagyméretű, tágas terek, igényes belső dizájn
- Modern, minőségi gépek és berendezések (pl. beépített konyhagép, smart home rendszerek)
- Magas színvonalú épület (medence, wellness, fitnesz, napelemmel felszerelt)
- Kiváló elhelyezkedés, panoráma, csendes, biztonságos környék
Horváth Sárától megtudtuk: – Nyíregyházán általában az új építésű ingatlanok sorolhatók a prémium kategóriába. Nyírszőlősön egy 85 milliós új építésű házat közvetítettem nemrégiben, befektető vette meg és éppen bérbeadásra – mondta el Horváth Sára, majd rátért az árakra is.
– Óriási a szórás, széles skálán mozognak az albérletárak, de maradjunk a luxus kategóriánál, a 200 négyzetméter feletti albérleteknél. Itt 300 ezertől 450 ezer forintig terjedhet a havi díj átlagban, amire természetesen rákerül a rezsi, a közösköltség, az internethálózat-díja. Kauciót 2-3 havit kérnek el beköltözésnél, ebben nincs újdonság
– jegyezte meg az ingatlanos.
Mi is körülnéztünk a helyi albérletpiacon és találtunk érdekességeket. Nyíregyházán a legdrágább albérletek közé tartozik egy 200 m²-es, 4 hálószobás, amerikai konyhás nappalis belvárosi lakás, amely havi 500 ezer forintért kiadó. A lakás liftes társasházban található, és 25 m²-es garázzsal is rendelkezik. Íme egy fotó a nappaliról:
Egy másik prémium kategóriás ajánlat egy 72 m²-es, két hálószobás belvárosi lakás, amely 290 ezer forintos havi bérleti díjjal érhető el. Míg egy 75 négyzetméteres belvárosi albérlet havi 320 ezer forintért vehető ki.
Horváth Sárától megkérdeztük, mire figyeljen, aki prémium albérletet keres, és mire fordítson gondot, aki ugyanilyen lakást ad bérbe?
– Aki kiveszi mérje fel, hogy mit kap ár-érték arányban. Mi az a plusz, amit nyújt számára egy ilyen ingatlan, és azt mennyire tudja kihasználni, pl. 2 fürdőszoba, modern minőségi bútorok, gépezet, felszereltség. Aki pedig kiadja, nézze meg gondosan a bérlő fizetőképességét és mérje fel, hogy mennyire tudnának együttműködni, hiszen az sem mindegy, ki lakja a lakást, mennyire óvja meg annak állapotát. Ne feledjük, a bérlők – főként, ha munka miatt költöznek – egyszer majd továbbállnak és nem mindegy, mit hagynak maguk után.
