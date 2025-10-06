Autópálya
Brutális, ami az M3-ason vár, már 10 kilométeres a torlódás!
Hatalmas torlódás alakult ki hétfő reggel. Az erős forgalom miatt nagy a torlódás az M3-as autópályán.
Erről jobb, ha tudsz, ha Nyíregyháza felől tartasz Budapest felé az M3-as autópályán.
Dugó az M3-as autópályán, baleset az M0-áson
Az M3-as autópályán, Budapest felé, Bag térségében, a kiépített terelés előtt az erős forgalom miatt 10-11 km-es a torlódás alakult ki. Szintén a főváros felé vezető oldalon, az M0-s autóút csomópontja közelében két személyautó ütközött össze. A 12-es km-nél a külső és a leállósávot lezárták. 3-4 km-es az araszoló kocsisor - közölte az Útinform.
