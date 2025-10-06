október 6., hétfő

1 órája

Brutális, ami az M3-ason vár, már 10 kilométeres a torlódás!

Hatalmas torlódás alakult ki hétfő reggel. Az erős forgalom miatt nagy a torlódás az M3-as autópályán.

Szon.hu

Erről jobb, ha tudsz, ha Nyíregyháza felől tartasz Budapest felé az M3-as autópályán.

M3-as autópálya
Brutális dugó alakult ki az M3-as autópályán hétfő reggel
Fotó: Ilusztráció: MW-archív

Dugó az M3-as autópályán, baleset az M0-áson

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Bag térségében, a kiépített terelés előtt az erős forgalom miatt 10-11 km-es a torlódás alakult ki. Szintén a főváros felé vezető oldalon, az M0-s autóút csomópontja közelében két személyautó ütközött össze. A 12-es km-nél a külső és a leállósávot lezárták. 3-4 km-es az araszoló kocsisor - közölte az Útinform.

