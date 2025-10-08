Katonai helikopter és harcjárművek! Erre számítsunk az M3-as autópályán!

Tart az Adaptive Hussars elnevezésű katonai hadgyakorlat, ami miatt bizonyos közutakon a hétköznapi forgalmat is befolyásoló járműmozgásokra kell számítani ezen a héten. Csütörtökön az M3-as autópálya egy szakaszán is találkozhatunk a katonai menetoszloppal, Mezőkövesd térségében helikopterek fognak szerdán és csütörtökön átlagnál nagyobb zajt okozni.

Csütörtökön az M3-as autópálya egy szakaszán is találkozhatunk a katonai menetoszloppal

Fotó: Honvédelmi Minisztérium

Forgalom az M3-ason: a rendszerváltás óta ez a Magyar Honvédség legkomplexebb művelete

A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a szeptember 1-jén kezdődött Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat „a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete”. Ennek kapcsán a végrehajtás hatodik hetében is megnövekedett közúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken október 5–11. között.