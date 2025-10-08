1 órája
Katonai helikopter és harcjárművek! Erre számítsunk az M3-as autópályán!
Erről minden autósnak tudnia kell! A minisztérium tájékoztatása szerint az M3-as autópályán „a katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos”.
Tart az Adaptive Hussars elnevezésű katonai hadgyakorlat, ami miatt bizonyos közutakon a hétköznapi forgalmat is befolyásoló járműmozgásokra kell számítani ezen a héten. Csütörtökön az M3-as autópálya egy szakaszán is találkozhatunk a katonai menetoszloppal, Mezőkövesd térségében helikopterek fognak szerdán és csütörtökön átlagnál nagyobb zajt okozni.
Forgalom az M3-ason: a rendszerváltás óta ez a Magyar Honvédség legkomplexebb művelete
A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a szeptember 1-jén kezdődött Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat „a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete”. Ennek kapcsán a végrehajtás hatodik hetében is megnövekedett közúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken október 5–11. között.
A közlemény szerint Mezőkövesd térségében október 8-án és 9-én megnövekedett légijármű-forgalomra és zajhatásra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt. Október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdúhadház-Mezőkövesd-Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével.
