Baleset miatt több kilométeren áll a sor péntek reggel az M3-as autópályán

Baleset történt pénteken reggel az M0-s autóút déli szektorán, az M3-as autópálya irányába baleset történt, ezért a 17-es km-nél, Szigetszentmiklós térségében a belső sávot lezárták. A torlódás 2-3 km-es. Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon. Jelentős a torlódás az M3-as autópályán a bagi terelésnél, majd az M0-s csomóponttól befelé. A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményekről most is az utinform.hu oldalon adtak hírt.

Legutóbb itt írtunk róla amikor baleset miatt állt a sor az M3-ason vagy javításokat és karbantartásokat végeztek az autópálya vármegyénket érintő szakaszán.

Más témák hírportálunkról: