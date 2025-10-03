október 3., péntek

Autópálya

23 perce

Baleset miatt több kilométeren áll a sor péntek reggel az M3-as autópályán

Címkék#m3 autópálya#M0-s csomópont#baleset reggel

Baleset miatt lassul a forgalom több sztrádán is, az M3-ason sem lehet haladni.

Szon.hu

Baleset történt pénteken reggel az M0-s autóút déli szektorán, az M3-as autópálya irányába baleset történt, ezért a 17-es km-nél, Szigetszentmiklós térségében a belső sávot lezárták. A torlódás 2-3 km-es. Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon. Jelentős a torlódás az M3-as autópályán a bagi terelésnél, majd az M0-s csomóponttól befelé.  A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményekről most is az utinform.hu oldalon adtak hírt. 

Legutóbb itt írtunk róla amikor baleset miatt állt a sor az M3-ason vagy javításokat és karbantartásokat végeztek az autópálya vármegyénket érintő  szakaszán. 

Más témák hírportálunkról: 

 

