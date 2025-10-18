A téli leállás előtt felpörgetik az M49-es építését Mátészalkánál – fotókkal, videóval

A Duna Aszfalt Építő Zrt. kivitelezésében megvalósuló Mátészalka-Ököritófülpös szakasz első 10 kilométerén már közel járnak a befejezéshez. Ugyanakkor a teljes szakaszon befejeződik idén a földmunkák döntő része; továbbá jelentős előrehaladást értek el az út- és hídépítésekben is. A téli leállás előtt felpörgetik az M49-es gyorsforgalmi út kivitelezését – olvasható a Magyar Építők közösségi oldalán.

Fotó: Magyar Építők

M49-es: négysávos út épül Mátészalka és Ököritófülpös között

A kivitelezést a Duna Aszfalt Zrt. végzi, a beruházással 28,15 kilométeres négysávos út jön létre Mátészalka és Ököritófülpös között. Ennek folytatásaként épül majd meg az Ököritófülpös és Csenger közötti szakasz, megteremtve a gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópálya és a Szatmárnémeti közeli magyar-román határátkelőhely között.

A projekt részeként 4 különszintű és 5 körforgalmi csomópont, 22 műtárgy, kétoldali komplex és egyszerű pihenő, valamint a 3,3 kilométer hosszú győrteleki elkerülő (másodrendű főút) szakasz is megvalósul a szükséges közműépítésekkel együtt.

Az elmúlt hónapokban a kivitelezés ütemesen haladt: a 0+450-es és a 10+500-as kilométerszelvények közötti szakasz közel jár a befejezéshez. Itt már elkészült a kopóréteg, valamint a befejező munkák 80 százaléka, beleértve a burkolati jelek felfestését, a szalagkorlátok kiépítését és a vadvédő kerítések telepítését. A főpálya 0+450-es és 1+700-as kilométerszelvényei közötti szakaszát, valamint a Jármi csomópont egy részét ideiglenesen forgalomba helyezték a 49-es főút burkolatmegerősítési munkái és korrekciója miatt.

A hídépítések szintén jól haladnak: hat híd teljesen elkészült, és már tizenöt műtárgyon készült el a pályalemez. A Kraszna-hídon ütemezetten zajlik a munka: az év végéig elkészülnek a szegélyek, az úszó lemez és a dilatációs szerkezet, míg az aszfaltburkolat jövő tavasszal épülhet meg.

A téli leállás előtt több fontos szakasz elkészülhet

A pályaszerkezet építése jelenleg a 20+500-as és a 26+500-as kilométerszelvények között zajlik, míg a főpálya a 20+000 kilométerszelvényig már kötőréteg szinten elkészült. A cél, hogy még az idei évben a 26+500-as kilométerszelvényig elérjék ezt a készültségi szintet. Emellett a győrteleki csomópont már aszfaltburkolatot kapott, a 49-es és a 491-es jelű utak csomópontjában pedig zajlik a körforgalom építése.