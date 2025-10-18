október 18., szombat

Remek hír

1 órája

A téli leállás előtt felpörgetik az M49-es építését Mátészalkánál – fotókkal, videóval

Címkék#M49 autópálya#M3#kivitelezés

Az év hátralévő részében a kivitelező tovább dolgozik a pályaszerkezeten, ameddig az időjárás engedi. Az M49-es megépülése jelentős gazdasági hatással lesz a térség életére.

Munkatársunktól

A Duna Aszfalt Építő Zrt. kivitelezésében megvalósuló Mátészalka-Ököritófülpös szakasz első 10 kilométerén már közel járnak a befejezéshez. Ugyanakkor a teljes szakaszon befejeződik idén a földmunkák döntő része; továbbá jelentős előrehaladást értek el az út- és hídépítésekben is. A téli leállás előtt felpörgetik az M49-es gyorsforgalmi út kivitelezését – olvasható a Magyar Építők közösségi oldalán. 

M49-es: a kivitelezést a Duna Aszfalt Zrt. végzi
M49-es: a kivitelezést a Duna Aszfalt Zrt. végzi
Fotó: Magyar Építők

M49-es: négysávos út épül Mátészalka és Ököritófülpös között

A kivitelezést a Duna Aszfalt Zrt. végzi, a beruházással 28,15 kilométeres négysávos út jön létre Mátészalka és Ököritófülpös között. Ennek folytatásaként épül majd meg az Ököritófülpös és Csenger közötti szakasz, megteremtve a gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópálya és a Szatmárnémeti közeli magyar-román határátkelőhely között. 

A projekt részeként 4 különszintű és 5 körforgalmi csomópont, 22 műtárgy, kétoldali komplex és egyszerű pihenő, valamint a 3,3 kilométer hosszú győrteleki elkerülő (másodrendű főút) szakasz is megvalósul a szükséges közműépítésekkel együtt. 

Az elmúlt hónapokban a kivitelezés ütemesen haladt: a 0+450-es és a 10+500-as kilométerszelvények közötti szakasz közel jár a befejezéshez. Itt már elkészült a kopóréteg, valamint a befejező munkák 80 százaléka, beleértve a burkolati jelek felfestését, a szalagkorlátok kiépítését és a vadvédő kerítések telepítését. A főpálya 0+450-es és 1+700-as kilométerszelvényei közötti szakaszát, valamint a Jármi csomópont egy részét ideiglenesen forgalomba helyezték a 49-es főút burkolatmegerősítési munkái és korrekciója miatt.

A hídépítések szintén jól haladnak: hat híd teljesen elkészült, és már tizenöt műtárgyon készült el a pályalemez. A Kraszna-hídon ütemezetten zajlik a munka: az év végéig elkészülnek a szegélyek, az úszó lemez és a dilatációs szerkezet, míg az aszfaltburkolat jövő tavasszal épülhet meg.

A téli leállás előtt több fontos szakasz elkészülhet

A pályaszerkezet építése jelenleg a 20+500-as és a 26+500-as kilométerszelvények között zajlik, míg a főpálya a 20+000 kilométerszelvényig már kötőréteg szinten elkészült. A cél, hogy még az idei évben a 26+500-as kilométerszelvényig elérjék ezt a készültségi szintet. Emellett a győrteleki csomópont már aszfaltburkolatot kapott, a 49-es és a 491-es jelű utak csomópontjában pedig zajlik a körforgalom építése.

Épül az M49-es Mátészalka és Ököritófülpös között

Fotók: Magyar Építők

Kiemelt fontosságú a Debrecent Mátészalkával összekötő 471-es főúthoz tartozó csomópont korrekciója. Ennek a két körforgalmat magában foglaló szakasza már elkészült, és jelenleg a forgalomtechnika kiépítése, valamint a meglévő út és az új szakasz összekötése folyik. 

„Célunk, hogy még ebben az évben ideiglenesen forgalomba helyezzük ezt a szakaszt is, hogy a 471-es út alatt a főpályát össze tudjuk kötni” – mondta el Czeglédi Péter főépítésvezető. 

Az év hátralévő részében a kivitelező tovább dolgozik a pályaszerkezeten, ameddig az időjárás engedi. A földmunkák döntő része befejeződik, párhuzamosan pedig a vízépítési feladatok is folytatódnak. A hangsúly emellett azokon a műtárgyakon lesz, ahol a cölöpözés az év második felében zajlott le. A szerződés szerinti befejezési határidő 2026. szeptember, így a mostani előrehaladás fontos mérföldkő a projekt ütemtervében. A főépítésvezető hozzátette: 

A téli időszak előtt minél több részfeladat lezárása a cél, hogy tavasszal zökkenőmentesen folytathassuk a kivitelezést

 

