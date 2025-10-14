Bombahír minden szabolcsi ingázónak: 10 kilométeren már kész az új M49-es! – videóval

Ahogy azt már több alkalommal is megírtuk, az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésével épül egy 28,15 kilométeres négysávos út, az M49-es gyorsforgalmi út Mátészalka és Ököritófülpös között. A folytatásaként készül majd el az Ököritófülpös és Csenger közötti szakasz, megteremtve a gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópálya és a Szatmárnémeti közeli magyar-román határátkelőhely között.

Az M49-es megépülése jelentős gazdasági hatással lehet a térség életére Fotó: magyarepitok.hu

M49: látványos videón az útépítés!

Az M49-es megépülése jelentős gazdasági hatással lesz a térség életére. A magyarepitok.hu oldalára hétfőn délelőtt került fel egy videó, mely az épülő gyorsforgalmi út M3-ashoz közelebbi szakaszán már felfestett utat, a nyugatabbra eső részeken pedig látványos aszfaltozást örökített meg.

Az első 10 kilométeren már közel kész pályát tudott filmezni a Magyar Építők stábja. A Duna Aszfalt generálkivitelezésében épülő Mátészalka-Ököritófülpös szakasz keleti részén ugyanis már a befejező munkák zajlanak.

A nyugatabbra eső területeken az aszfaltozás látványos képeit tudták megörökíteni, a szakaszos előrehaladás miatt ugyanis a különböző részek eltérő fázisban tartanak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházása terv szerint jövő ősszel zárul – olvasható a magyarepitok.hu oldalon.

Útfelújítások vármegyeszerte

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel húszmilliárd forintból 22 szakasz újul meg; négy útszakaszon már meg is kezdődtek a munkálatok

– ezt egy közelmúltban megrendezett sajtótájékoztatón jelentette be Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Kft. vezérigazgatója.