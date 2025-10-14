1 órája
Bombahír minden szabolcsi ingázónak: 10 kilométeren már kész az új M49-es! – videóval
10 kilométeren már kész pályát tudtak filmezni. Az M49-es gyorsforgalmi út megépítése a térség gazdasági fellendülését is elhozhatja.
Ahogy azt már több alkalommal is megírtuk, az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésével épül egy 28,15 kilométeres négysávos út, az M49-es gyorsforgalmi út Mátészalka és Ököritófülpös között. A folytatásaként készül majd el az Ököritófülpös és Csenger közötti szakasz, megteremtve a gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópálya és a Szatmárnémeti közeli magyar-román határátkelőhely között.
M49: látványos videón az útépítés!
Az M49-es megépülése jelentős gazdasági hatással lesz a térség életére. A magyarepitok.hu oldalára hétfőn délelőtt került fel egy videó, mely az épülő gyorsforgalmi út M3-ashoz közelebbi szakaszán már felfestett utat, a nyugatabbra eső részeken pedig látványos aszfaltozást örökített meg.
Az első 10 kilométeren már közel kész pályát tudott filmezni a Magyar Építők stábja. A Duna Aszfalt generálkivitelezésében épülő Mátészalka-Ököritófülpös szakasz keleti részén ugyanis már a befejező munkák zajlanak.
A nyugatabbra eső területeken az aszfaltozás látványos képeit tudták megörökíteni, a szakaszos előrehaladás miatt ugyanis a különböző részek eltérő fázisban tartanak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházása terv szerint jövő ősszel zárul – olvasható a magyarepitok.hu oldalon.
Útfelújítások vármegyeszerte
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel húszmilliárd forintból 22 szakasz újul meg; négy útszakaszon már meg is kezdődtek a munkálatok
– ezt egy közelmúltban megrendezett sajtótájékoztatón jelentette be Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Kft. vezérigazgatója.
Történelmi útépítést jelentettek be Szabolcsban, 22 szakaszon gurulhatsz úgy, mint az álom – fotókkal
Régi vágyunk válik valóra, hiszen megújul Jánkmajtis legfontosabb, legforgalmasabb útja: településünkön megkezdődött a Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima összekötőút összesen közel öt kilométeres szakaszának helyreállítása. Az Ady Endre, a Kossuth Lajos és az Arany János utcákban megújul az útburkolat, az pedig olyan minőségi változás Jánkmajtis fejlődésében, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. A beruházással nő a forgalombiztonság és nagy mértékben javul az út szolgáltatási színvonala
– emelte ki ugyanezen sajtóeseményen Szabó Ágnes, Jánkmajtis polgármestere.
Nézze meg, látványos fotókon a hídépítés!
Arról is hírt adtunk már, hogy a beruházás részeként a Kraszna folyó felett egy híd is épül. A műtárgyat az M49-esnek az M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti szakaszán alakítják ki, amivel várhatóan az év végén végeznek a szakemberek.
Szenzációs fotók érkeztek, így áll most az új Kraszna- híd építése (képek)
