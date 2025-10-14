október 14., kedd

Épül az M49-es

1 órája

Bombahír minden szabolcsi ingázónak: 10 kilométeren már kész az új M49-es! – videóval

10 kilométeren már kész pályát tudtak filmezni. Az M49-es gyorsforgalmi út megépítése a térség gazdasági fellendülését is elhozhatja.

Szon.hu

Ahogy azt már több alkalommal is megírtuk, az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésével épül egy 28,15 kilométeres négysávos út, az M49-es gyorsforgalmi út Mátészalka és Ököritófülpös között. A folytatásaként készül majd el az Ököritófülpös és Csenger közötti szakasz, megteremtve a gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópálya és a Szatmárnémeti közeli magyar-román határátkelőhely között. 

A tervek szerint halad az M49-es gyorsforgalmi út építése
Az M49-es megépülése jelentős gazdasági hatással lehet a térség életére Fotó: magyarepitok.hu

M49: látványos videón az útépítés!

Az M49-es megépülése jelentős gazdasági hatással lesz a térség életére. A magyarepitok.hu oldalára hétfőn délelőtt került fel egy videó, mely az épülő gyorsforgalmi út M3-ashoz közelebbi szakaszán már felfestett utat, a nyugatabbra eső részeken pedig látványos aszfaltozást örökített meg. 

Az első 10 kilométeren már közel kész pályát tudott filmezni a Magyar Építők stábja. A Duna Aszfalt generálkivitelezésében épülő Mátészalka-Ököritófülpös szakasz keleti részén ugyanis már a befejező munkák zajlanak. 

A nyugatabbra eső területeken az aszfaltozás látványos képeit tudták megörökíteni, a szakaszos előrehaladás miatt ugyanis a különböző részek eltérő fázisban tartanak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházása terv szerint jövő ősszel zárul – olvasható a magyarepitok.hu oldalon.

Útfelújítások vármegyeszerte

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel húszmilliárd forintból 22 szakasz újul meg; négy útszakaszon már meg is kezdődtek a munkálatok

– ezt egy közelmúltban megrendezett sajtótájékoztatón jelentette be Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Kft. vezérigazgatója.

Régi vágyunk válik valóra, hiszen megújul Jánkmajtis legfontosabb, legforgalmasabb útja: településünkön megkezdődött a Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima összekötőút összesen közel öt kilométeres szakaszának helyreállítása. Az Ady Endre, a Kossuth Lajos és az Arany János utcákban megújul az útburkolat, az pedig olyan minőségi változás Jánkmajtis fejlődésében, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. A beruházással nő a forgalombiztonság és nagy mértékben javul az út szolgáltatási színvonala

– emelte ki ugyanezen sajtóeseményen Szabó Ágnes, Jánkmajtis polgármestere.

Nézze meg, látványos fotókon a hídépítés!

Arról is hírt adtunk már, hogy a beruházás részeként a Kraszna folyó felett egy híd is épül. A műtárgyat az M49-esnek az M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti szakaszán alakítják ki, amivel várhatóan az év végén végeznek a szakemberek.

