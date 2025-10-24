3 órája
Begyűrűzik az ősz – madártalálka a Szelkó-tónál
A cinegétől az egerészölyvig számos apró és nagy madárral ismerkedhetnek meg a találkozó látogatói. Az madárgyűrűzés és -megfigyelés helyszíne ezúttal is a Szelkó-tó lesz.
Az E-misszió Egyesület ismét madárgyűrűzésre hívja a nyíregyházi Szelkó-tó mellé mindazokat, akik kedvelik a természetet és madarakat, nyugodt kikapcsolódásra, őszi feltöltődésre vágynak. Petrilláné Bartha Enikő ornitológus, az E-misszió Egyesület, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi Csoportja a hagyományos őszi madarásztáborban, a Szelkó-tó mellett vizsgálják és mutatják be a vonuló és telelésre érkező madárvilágot.
Madárgyűrűzés a Szelkó-tónál
A sok éve rendszeresen megrendezett őszi madártalálkák során a résztvevők már láthattak jégmadarat, karvalyt, erdei fülesbaglyot is, de a legnagyobb számban különféle cinegék és rigók lábára kerül gyűrű. Aki kilátogat, olyan apróságokkal is megismerkedhet, mint a királykák, a kis fakopáncs, az ökörszem, az őszapó, vagy éppen olyan „óriásokkal”, mint az egerészölyv vagy a zöld küllő. A sok vonuló faj mellett ekkor már újonnan, hozzánk észak felől érkező téli vendégeink, így süvöltők és fenyőpintyek is láthatók. A szervezők és a természet szerelmesei kíváncsian várják, visszatérnek-e a több évvel ezelőtt itt meggyűrűzött madarak, esetleg befognak-e egy távoli országban, sok száz kilométerre meggyűrűzött példányt. A rendezvény ingyenes, családokat, társaságokat, állatbarátokat október 25-én, szombaton 8 órától várják a szervezők a Szelkó-tónál.
Aki komolyabban érdeklődik a madárgyűrűzés iránt, esetleg már rendelkezik némi gyakorlattal, és szívesen részt venne segítőként is, azt arra kérik, hogy telefonon vagy e-mailben előzetesen jelentkezzen ([email protected]; +36205123311, Szigetvári Csaba). További információ: Petrilláné Bartha Enikő: 20/778-9585; Szigetvári Csaba: 20/512-3311, [email protected].
