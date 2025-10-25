Megelőző intézkedéseket rendeltek el a vármegyében

A madárinfluenza elleni kötelező intézkedések léptek életbe az ország egyes területein. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint az őszi időszakban fokozott a madárinfluenza kockázata. Emiatt megelőző intézkedéseket rendelt el a magas kockázatúnak azonosított vármegyékben Nemes Imre országos főállatorvos. A Nébih felhívta a figyelmet, hogy a kereskedelmi célból tartott baromfi-állományokat kötelező zártan tartani, míg az egyéb gazdaságokban az etetést és itatást zárt helyen kell biztosítani. A közleményből kiderült az is, hogy az intézkedés Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben érvényes.