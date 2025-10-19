Vármegyénket is elérte az a vírus, ami tízezrével szedi áldozatait. Megelőző intézkedéseket rendelt el a hatóság!

Az országos főállatorvos határozata a magas kockázatú vármegyéket – Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg – érinti. A kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok (például háztáji állományok) esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő dr. Nemes Imre - tájékoztatott a Nébih. A kiadott hatósági eljárásrend alapján országszerte érvényes előírás, hogy a 2025. október 1. és 2026. április 30. között tömésre kihelyezett víziszárnyas állományokból a letelepítést követő 4. napon vizsgálatot kell végezni. A preventív vizsgálat hozzájárul az esetleges madárinfluenza fertőződés korai felismeréséhez. További lényeges rendelkezés, hogy a 2025. október 1. után madárinfluenza megbetegedés miatt felszámolt többfázisú, hízott vízibaromfi állomány az Állategészségügyi Világszervezet által elismert országmentességig nem telepíthető újra. Az előírás a tömőalapanyagra és a tömés alatt lévő állományokra is érvényes.

A Nébih felhívja a figyelmet, hogy augusztus 15-étől változtak a madárinfluenza kártalanítások szabályai.

Ezt követően baromfi végtermék állományok esetében – az étkezési tojást termelő állományok kivételével – a kártalanítás maximális összege a számított kártalanítási érték 80%-ában határozható meg. Szintén lényeges közelmúltbeli változás, hogy ha a megelőző intézkedések ellenére az ország magas baromfisűrűségű területein megjelenik a madárinfluenza, akkor a hatóság kockázatértékelés alapján határozza meg a kitörés körül elrendelt megfigyelési körzet nagyságát. A jövőben tehát akár a kötelező 10 kilométeres körzet határain jelentősen túlnyúló, többszörösen nagyobb területen is érvénybe léphetnek a korlátozó intézkedések.