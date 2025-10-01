Leskelődni nem illik, de szombaton ki ne hagyja!

Az Európai Madármegfigyelő Napokat a madártani szervezetek világszövetsége, a BirdLife International indította útjára még 1993-ban. Az október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény szakmai és közösségi célokat is támogat. A megfigyelések európai szintű információgyűjtést tesznek lehetővé az őszi madárvonulásról, másfelől az ingyenes országos rendezvénnyel sokakat szólíthatunk meg és csábíthatunk ki a szabadba, hogy a madárles élményének még többen részesei lehessenek – tudatta a Magyar Madártani Egyesület (MME).

Madárles a Szelkó-tónál, kihagyhatatlan családi program minden októberben

Fotó: MME Helyi Csoportja

Madárlesre várják a kicsiket és nagyokat a Szelkó-tóhoz

Ilyen madármegfigyelő kirándulásra vár minden érdeklődőt az MME Nyíregyházi Helyi Csoportja a Nyíregyháza melletti Szelkó-tóhoz. Az október 4-én, szombaton 8 órakor kezdődő program során dr. Szép Tibor egyetemi tanár vezetésével a tavak melletti töltésekről figyelhetik meg a résztvevők a vonulásban lévő madarak pihenő és táplálkozó csapatait. Az Európai Madármegfigyelő Napokhoz kapcsolódó találkozó a Fenyő utca és Rozstelek utca találkozásánál (a 30-as busz közeli megállójánál), ahonnan az autókkal tovább haladva közösen közelítik meg a tavat a kirándulók.

Akkor is részt vehet a madármegfigyelésben, ha valaki nem kíván szervezett túrához csatlakozni. Számlálja meg kertje madarait, sétáljon a közeli parkban és erdőben barátaival, családtagjaival, és juttassa el hozzánk észlelési eredményeit, így egyéni részvételével is hozzájárulhat Magyarország sikeres részvételéhez – írta a MME honlapján!