4 órája
Madártalálkára szól az őszi meghívó
Őszi madarásztáborban vizsgálják és mutatják be a vonuló és telelésre érkező madárvilágot. Madárgyűrűzés a Szelkó-tónál, ahová várnak minden természet kedvelőt, madárszeretőt életkortól függetlenül.
Íme egy csuszka, a madárgyűrűzésen is különleges madarakat láthatnak a Szelkó-tóhoz érkezők
Fotó: Sipeki Péter-archív
Madárgyűrűzésre hívja nyíregyházi Szelkó-tó mellé az E-misszió Egyesület október 25-én, szombaton 8 órától mindazokat, akik a természetet és madarakat kedvelik, nyugodt kikapcsolódásra, őszi feltöltődésre vágynak.
Petrilláné Bartha Enikő ornitológus, a Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolájának vezetője, az E-misszió Egyesület, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nyíregyházi Helyi Csoportja hagyományos őszi madarásztáborukban vizsgálják és mutatják be a vonuló és telelésre érkező madárvilágot a Szelkó-tó mellett.
A madárgyűrűzés a Szelkó-tónál, kikapcsolódás, tanulás és élmény egyszerre
A sok éve rendszeresen megrendezett őszi madártalálkák során a látogatók már láthattak jégmadarat, karvalyt, erdei fülesbaglyot is. Legnagyobb számban különféle cinegék és rigók lábára kerül gyűrű, de aki kilátogat, olyan apróságokkal is megismerkedhet, mint a királykák, a kis fakopáncs, az ökörszem, az őszapó, vagy éppen olyan „óriásokkal”, mint az egerészölyv vagy a zöld küllő.
A sok vonuló faj mellett ekkor már újonnan, hozzánk észak felől érkező téli vendégeink (pl. süvöltők, fenyőpintyek) is láthatók. Mindig kíváncsian várjuk: visszatérnek-e a több évvel ezelőtt itt meggyűrűzött madarak, esetleg – hiszen ilyenre már többször is volt példa – befogunk-e egy távoli országban, sok száz kilométerre meggyűrűzött példányt – tudatta az egyesület közöségi oldalán.
Előzetes jelentkezést kérnek
A látogatókat, családokat, gyerekeket szombaton (október 25.) várják, reggel 8 órától a szervezők. Aki komolyabban érdeklődik a madárgyűrűzés iránt, esetleg már rendelkezik némi madarásztábori-szedői gyakorlattal, és szívesen részt venne nem csak érdeklődőként, hanem segítőként is, azt arra kérik, hogy telefonon vagy emailben előzetesen jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken ([email protected]; +36205123311, Szigetvári Csaba).