Madártalálkára szól az őszi meghívó

Madárgyűrűzésre hívja nyíregyházi Szelkó-tó mellé az E-misszió Egyesület október 25-én, szombaton 8 órától mindazokat, akik a természetet és madarakat kedvelik, nyugodt kikapcsolódásra, őszi feltöltődésre vágynak.

Petrilláné Bartha Enikő ornitológus a madárgyűrűzésen örömmel mutatja meg a madarakat az érdeklődőknek

Fotó: Sipeki Péter-archív

Petrilláné Bartha Enikő ornitológus, a Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolájának vezetője, az E-misszió Egyesület, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nyíregyházi Helyi Csoportja hagyományos őszi madarásztáborukban vizsgálják és mutatják be a vonuló és telelésre érkező madárvilágot a Szelkó-tó mellett.

A madárgyűrűzés a Szelkó-tónál, kikapcsolódás, tanulás és élmény egyszerre

A sok éve rendszeresen megrendezett őszi madártalálkák során a látogatók már láthattak jégmadarat, karvalyt, erdei fülesbaglyot is. Legnagyobb számban különféle cinegék és rigók lábára kerül gyűrű, de aki kilátogat, olyan apróságokkal is megismerkedhet, mint a királykák, a kis fakopáncs, az ökörszem, az őszapó, vagy éppen olyan „óriásokkal”, mint az egerészölyv vagy a zöld küllő.

A sok vonuló faj mellett ekkor már újonnan, hozzánk észak felől érkező téli vendégeink (pl. süvöltők, fenyőpintyek) is láthatók. Mindig kíváncsian várjuk: visszatérnek-e a több évvel ezelőtt itt meggyűrűzött madarak, esetleg – hiszen ilyenre már többször is volt példa – befogunk-e egy távoli országban, sok száz kilométerre meggyűrűzött példányt – tudatta az egyesület közöségi oldalán.