október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Királykák, ökörszemek

58 perce

Madártalálkára szól az őszi meghívó

Címkék#madárvilág#Petrilláné Bartha Enikő#E-misszió Egyesület#madárgyűrűzés#Szelkó-tó

Őszi madarásztáborban vizsgálják és mutatják be a vonuló és telelésre érkező madárvilágot. Madárgyűrűzés a Szelkó-tónál, ahová várnak minden természet kedvelőt, madárszeretőt életkortól függetlenül.

Munkatársunktól
Madártalálkára szól az őszi meghívó

Íme egy csuszka, a madárgyűrűzésen is különleges madarakat láthatnak a Szelkó-tóhoz érkezők

Fotó: Sipeki Péter-archív

Madárgyűrűzésre hívja nyíregyházi Szelkó-tó mellé az E-misszió Egyesület október 25-én, szombaton 8 órától mindazokat, akik a természetet és madarakat kedvelik, nyugodt kikapcsolódásra, őszi feltöltődésre vágynak.

Petrilláné Bartha Enikő ornitológus a madárgyűrűzésen örömmel mutatja meg a madarakat az érdeklődőknek
Petrilláné Bartha Enikő ornitológus a madárgyűrűzésen örömmel mutatja meg a madarakat az érdeklődőknek
Fotó: Sipeki Péter-archív

Petrilláné Bartha Enikő ornitológus, a Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolájának vezetője, az E-misszió Egyesület, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nyíregyházi Helyi Csoportja hagyományos őszi madarásztáborukban vizsgálják és mutatják be a vonuló és telelésre érkező madárvilágot a Szelkó-tó mellett.

A madárgyűrűzés a Szelkó-tónál, kikapcsolódás, tanulás és élmény egyszerre

A sok éve rendszeresen megrendezett őszi madártalálkák során a látogatók már láthattak jégmadarat, karvalyt, erdei fülesbaglyot is. Legnagyobb számban különféle cinegék és rigók lábára kerül gyűrű, de aki kilátogat, olyan apróságokkal is megismerkedhet, mint a királykák, a kis fakopáncs, az ökörszem, az őszapó, vagy éppen olyan „óriásokkal”, mint az egerészölyv vagy a zöld küllő.

A sok vonuló faj mellett ekkor már újonnan, hozzánk észak felől érkező téli vendégeink (pl. süvöltők, fenyőpintyek) is láthatók. Mindig kíváncsian várjuk: visszatérnek-e a több évvel ezelőtt itt meggyűrűzött madarak, esetleg – hiszen ilyenre már többször is volt példa – befogunk-e egy távoli országban, sok száz kilométerre meggyűrűzött példányt – tudatta az egyesület közöségi oldalán.

Előzetes jelentkezést kérnek

A látogatókat, családokat, gyerekeket szombaton (október 25.) várják, reggel 8 órától a szervezők. Aki komolyabban érdeklődik a madárgyűrűzés iránt, esetleg már rendelkezik némi madarásztábori-szedői gyakorlattal, és szívesen részt venne nem csak érdeklődőként, hanem segítőként is, azt arra kérik, hogy telefonon vagy emailben előzetesen jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken ([email protected]; +36205123311, Szigetvári Csaba).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu