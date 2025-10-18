Ismét magasra tette a lécet a nyíregyházi nótaénekes – simán átugrotta a vendégseregével!

Az Énnékem a boldogságban és az Ezüsthajú öregapám című nótákkal előbb megkönnyeztette, majd remekül összeválogatott csárdáscsokrával – Édesanyám, eresszen el a bálba; Új a csizmám; Ennek a kislánynak; Kis kút, kerekes kút; Ennek a szép barna lánynak; Zsebkendőm négy sarka – megénekeltette és jó kedvre derítette közönségét a Váci Mihály Kulturális Központban rendezett őszi magyar nóta gálán a házigazda, Nyíri-Szabó Sándor, aki verselésben is jeleskedett: mély átéléssel prezentálta Várnai Zseni Szolgálj, szívem című alkotását. A nyíregyházi nótaénekes ezúttal is népszerű előadókat hívott vendégül a megyeszékhely szívébe, a műfaj jeles énekeseit Tordai Zoltán és cigányzenekara kísérte (sőt, Az operaház fantomját eljátszva, már-már kísértette!), a művészeket pedig – utolérhetetlen profizmussal – Orémusz Maja (OPI) mutatta be a telt házas teremben. Több órán át zengtek a magyar nóták és táncdalok!

Remek hangulat uralkodott a színpadon és a színfalak mögött is, miközben szóltak a magyar nóták

Fotó: Szabó Sándorné magánarchívuma

A magyar nóták vigaszt adnak

A magyar nóta, mely immár hungarikum, gyógyír a léleknek. Zeng, mikor születünk, sír, mikor temetünk. Ezernyi jajunkra vigaszt ad nékünk. Mi ma a jelenlétünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a műfaj tovább éljen, virágozzon, s mint értékes magyar hagyományt, kincset, örökül hagyhassuk gyermekeink, unokáink számára.

Ezekkel a gondolatokkal indította útjára a rendezvényt Nyíri Szabó Sándor, akit Kuczmog Klaudia követett a színpadon. A debreceni kötődésű művésznő a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán szerezte diplomáját, operaénekesként a Csokonai Nemzeti Színház érte el első sikereit, szívesen szerepel operafesztiválokon, operett- és nótagálákon.

Szegedi Csaba a Pest vármegyei Gombáról érkezett, 6 évesen szeretett bele a magyar nótákba. Családjában megszokott volt az éneklés, zongorázni is megtanult. Szakmáját tekintve közgazdász lett, a nótázás viszont örök hobbija maradt. Megalapította a Gombai Dalárdát, amellyel nyaranta turnézni jár, de ősszel és télen sem pihennek a dalos ajkú legények.

