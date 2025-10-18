október 18., szombat

Ahol Zsuzsika, ott szól a muzsika…

1 órája

Ismét magasra tette a lécet a nyíregyházi nótaénekes – simán átugrotta a vendégseregével!

Még véget sem ért az őszi gála, amikor bejelentették a következő, tavaszi rendezvény időpontját. Jövő év márciusában ismét magyar nóták és operettek csendülnek fel a nyíregyházi VMKK-ban.

Palicz István
Ismét magasra tette a lécet a nyíregyházi nótaénekes – simán átugrotta a vendégseregével!

Csodálatos duettek zárták az őszi magyar nóta gálát Kuczmog Klaudia és Kovács Gábor előadásában

Fotó: Palicz István

Az Énnékem a boldogságban és az Ezüsthajú öregapám című nótákkal előbb megkönnyeztette, majd remekül összeválogatott csárdáscsokrával – Édesanyám, eresszen el a bálba; Új a csizmám; Ennek a kislánynak; Kis kút, kerekes kút; Ennek a szép barna lánynak; Zsebkendőm négy sarka – megénekeltette és jó kedvre derítette közönségét a Váci Mihály Kulturális Központban rendezett őszi magyar nóta gálán a házigazda, Nyíri-Szabó Sándor, aki verselésben is jeleskedett: mély átéléssel prezentálta Várnai Zseni Szolgálj, szívem című alkotását. A nyíregyházi nótaénekes ezúttal is népszerű előadókat hívott vendégül a megyeszékhely szívébe, a műfaj jeles énekeseit Tordai Zoltán és cigányzenekara kísérte (sőt, Az operaház fantomját eljátszva, már-már kísértette!), a művészeket pedig – utolérhetetlen profizmussal – Orémusz Maja (OPI) mutatta be a telt házas teremben. Több órán át zengtek a magyar nóták és táncdalok!

magyar nóták
Remek hangulat uralkodott a színpadon és a színfalak mögött is, miközben szóltak a magyar nóták
Fotó: Szabó Sándorné magánarchívuma

A magyar nóták vigaszt adnak

A magyar nóta, mely immár hungarikum, gyógyír a léleknek. Zeng, mikor születünk, sír, mikor temetünk. Ezernyi jajunkra vigaszt ad nékünk. Mi ma a jelenlétünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a műfaj tovább éljen, virágozzon, s mint értékes magyar hagyományt, kincset, örökül hagyhassuk gyermekeink, unokáink számára.

Ezekkel a gondolatokkal indította útjára a rendezvényt Nyíri Szabó Sándor, akit Kuczmog Klaudia követett a színpadon. A debreceni kötődésű művésznő a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán szerezte diplomáját, operaénekesként a Csokonai Nemzeti Színház érte el első sikereit, szívesen szerepel operafesztiválokon, operett- és nótagálákon.

Szegedi Csaba a Pest vármegyei Gombáról érkezett, 6 évesen szeretett bele a magyar nótákba. Családjában megszokott volt az éneklés, zongorázni is megtanult. Szakmáját tekintve közgazdász lett, a nótázás viszont örök hobbija maradt. Megalapította a Gombai Dalárdát, amellyel nyaranta turnézni jár, de ősszel és télen sem pihennek a dalos ajkú legények.

Kovács Gábor, akit a háta mögött „a szép szemű”-ként emlegetnek, karizmatikus, sokoldalú fiatalember. Érdekli a görög és az olasz kultúra, otthon van a gasztronómiában is, de főleg az énekhangjával hódít. Eredetileg nem énekesnek készült, a Miskolci Egyetemen informatikát tanult. Példaképei Kaufmann és Corelli voltak, elénekelte az operairodalom nagy áriáit Mozarttól Csajkovszkijig, díjai is bizonyítják tehetségét. Hűségesen ápolja a magyar nóta kincseit is a Debreceni Magyarnóta Egyesület programjain. Szívesen ötvözi a klasszikus zenét a populárisabb műfajokkal (operett, táncdal), kedveli a Queen, a Guns N' Roses és a Tankcsapda zenéjét is – derült ki Orémusz Maja konferálásából.

A műfaj legjobbjait hívta vendégül a házigazda, Nyíri Szabó Sándor
Fotó: Szabó Sándorné magánarchívuma

Jól megférnek egymás mellett a nóták és a táncdalok

Az Orémusz Produkciós Iroda (OPI) vezetője büszkén ajánlotta ezek után a nótaszerető közönség figyelmébe Simon Erikát, a Csokonai színház aranykoszorús énekművészét, a Hajdúsági Nóta Egyesület elnökét. Nemcsak családja, városa, Debrecen is büszke rá, rendszeresen szerepel a Duna televízióban és a Dankó rádióban. 

Úgy véli, a műfajok közül a magyar nóta az önkifejezés leghitelesebb eszköze.

– A következő, sokoldalú fellépőnk Csuti Csaba lesz, aki fürdőzni fog a nóták és táncdalok világában. Magyar nótával kezd, beszélget a piros és fehér rózsákkal az utcán, elmegy egészen Zsuzsikáig (mert ahol Zsuzsika, ott szól a muzsika), elcsattan egy csók, de milyen jó, hogy vannak a jó barátok, akik figyelmeztetik az elvakult szerelmest, hogy csók előtt illik legalább egy szál harangvirágot adni a hölgynek. Utána jöhet a lakodalom, ahol majd asszony lesz a lányból, s szólhat hangosan az ének! – hangzott el az újabb figyelemfelkorbácsoló felvezető. Csuti Csabáról az is kiderült, kereken húsz éve van a pályán. Korábban is pályán volt, nevezetesen focipályán. Ragyogó futballista volt, ő mégis azt állítja, azzal tett a legtöbbet a magyar focinak, hogy időben abbahagyta.

Nyíregyházára hozták az erdélyi drágakövet 

Egyenesen Erdélyből, a havasok hegyeinek bányáiból került elő egy igazi drágakő Ferenczi Attila Levente személyében. A tizedikes diák a marosvásárhelyi Művészeti Főgimnázium tanulója. Édesanyja ismerte fel elsőként a fiában szunnyadó tehetséget, énektanárhoz vitte. Attila tanult népdalt, nótát, énekelt, közben megtanult hangszereken játszani. Tervei között szerepel, hogy megismerkedjen az operettek és az opera világával is.

A Nyíri Szabó Sándor és felesége szervezte, őszi magyar nóta gálát csodálatos duettek zárták Kuczmog Klaudia és Kovács Gábor előadásában. Az est végén a házigazda bejelentette, megszületett a következő, tavaszi nóta gála időpontja: 2026. március 28-án, szombaton ismét csendülhet a nóta, szállhat a muzsika a Váci Mihály Kulturális Központban! 

 

 

