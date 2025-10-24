október 24., péntek

Magyar Tudomány Ünnepe

3 órája

Keresztény értékek és tudományos gondolkodás – novemberben konferenciát rendez a Szent Atanáz Főiskola

Címkék#konferencia#Magyar Tudomány Ünnep#Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Föiskola

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 2025. november 5-én a Magyar Tudomány Ünnepe országos eseménysorozata kapcsán konferenciát szervez.

Szon.hu

Magyar Tudomány Ünnepe: A Magyar Tudományos Akadémia által rendezett rendezvény a hazai tudományos élet kitüntetett eseménye, amelynek  hivatalos elnevezése az idén „Jubileumi Tudományünnep 2025”, melynek idei mottója: „200 év a tudás és a társadalom szolgálatában”.

Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény előadásaiban. A 2025. évi rendezvény mottója a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán: „A kinyilatkoztatás mint a leghitelesebb forrás”

– A rendezvények témái között előtérbe kerülnek többek között a keresztény értékekkel kapcsolatos kérdések. A konferencia plenáris előadója dr. Székely János a MKPK elnöke, szombathelyi megyéspüspök lesz. A konferencia célja az, hogy mind a már tudományos fokozattal rendelkező, vezető oktatóink, mind a felsőoktatási intézmények doktoranduszai számára fórumot biztosítsunk kutatási tevékenységük és eredményeik bemutatására, illetve színterévé váljunk a tudományos kapcsolatok ápolásának– írja a főiskola a honlapján, valamint  a Nyíregyházi Egyházmegye oldalán. Hozzáteszik: a rendezvénysorozattal kapcsolatos valamennyi információ, az eseménynaptár és az MTA saját programjai várhatóan 2025. október végén érhetők el az MTA honlapján, a részletes program hamarosan elérhető. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

