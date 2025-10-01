október 1., szerda

Malvin névnap

10°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Határszakasz

1 órája

Beregsurány tehermentesítheti Záhonyt a teherforgalom terhei alól

Címkék#teherforgalom#Magyar Közút#Beregsurány#határátkelő#fejlesztés

A magyar Kötúz fejlesztésének köszönhetően a beregsurányi határátkelő is alkalmas lesz a teherforgalom kezelésére. A magyar-ukrán határszakaszon ezzel tudják majd tehermentesíteni a záhonyi határátkelőhelyet.

Munkatársunktól
Beregsurány tehermentesítheti Záhonyt a teherforgalom terhei alól

A beregsurányi határátkelőhelyen a nap 24 órájában lehet átlépni a magyar-ukrán-határt, most azért fejlesztik, hogy a teherforgalom kezelésére is alkalmas legyen

Fotó: Mirkó István-archív

Beregsuránynál elkezdődött egy olyan beruházás, amely sokat javít majd a magyar-ukrán határszakasz közlekedésén. A CEF projekt keretében a határ mindkét oldalán sor kerül a meglévő infrastruktúra fejlesztésére, alkalmassá téve az átkelőt nehéztehergépjárművek fogadására is. A cél, hogy a ezen járművek számára új, korszerű átkelési lehetőség jöjjön létre, ezzel tehermentesítve a most túlterhelt záhonyi átkelőt.

A magyar-ukrán határszakasz beregsurányi határátkelőjén már elkezdődött az a fejlesztés, ami alkalmassá teszi a teherforgalom kezelésére is
A magyar-ukrán határszakasz beregsurányi határátkelőjén már elkezdődött az a fejlesztés, ami alkalmassá teszi a teherforgalom kezelésére is
Fotó: Magyar Közút

A magyar-ukrán határszakaszon a beregsurányi határátkelő is alkalmas lesz a teherforgalom kezelésére

Korszerű mérőállomások épülnek a belépő és kilépő oldalon, ahol a kamionok méretét, tengelyterhelését és össztömegét lehet ellenőrizni. Integráljuk az ÚVR (Úthálózat Védelmi Rendszer) informatikai rendszert, amely segíti a túlsúlyos és túlméretes járművek engedélyezését és ellenőrzését. Fejlesztjük a meglévő infrastruktúrát, hogy az átkelő hosszú távon is alkalmas legyen a teherforgalom kezelésére. Továbbá elkészül egy tanulmány is, amely a teljes határszakasz jövőbeli fejlesztési lehetőségeit vizsgálja – kiemelten Beregsurány és Záhony térségében – közölte közösségi oldalán a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Mindez azért fontos, mert a magyar-ukrán határszakaszon jelenleg a hat hivatalos közúti átkelő közül csak egy képes teljes kapacitással kezelni a kamionforgalmat. Emiatt az szinte kizárólag Záhony felé terelődik, ami rendszeresen túlterheltséget okoz.
A beregsurányi fejlesztés azonban alternatívát kínál: kiegyensúlyozza a határszakasz terhelését, gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az áruszállítást.
A beruházás illeszkedik más nagy közúti fejlesztésekhez is: az M3-as autópálya Beregdarócig tartó meghosszabbításához, az M34 gyorsforgalmi út építéséhez Vásárosnamény és Záhony között, valamint az új Tisza-hídhoz Záhony és Csap között.

A beregsurányi határátkelő fejlesztése elkezdődött
A beregsurányi határátkelő fejlesztése elkezdődött
Fotó: Magyar Közút

Erre is készüljön a magyar-ukrán határon, új rendszert vezetnek be

Ahogy arról beszámoltunk elsőként a magyar-ukrán határon, hat Szabolcs vármegyei átkelőn vezetik be október 12-étől az új Európai Határregisztrációs Rendszert. 

A részletekről ebben a cikkünkben számoltunk be:

Azt érdemes kiemelni és hangsúlyozni, hogy az új eljárás során minden harmadik országból érkező személyről egyéni akta készül, amelyben rögzíti kés tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult utazó minden adatát, még az ujjlenyomatát is.

Az Európai Határregisztrációs Rendszer célja a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzése. Az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu