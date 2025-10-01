Beregsurány tehermentesítheti Záhonyt a teherforgalom terhei alól

Beregsuránynál elkezdődött egy olyan beruházás, amely sokat javít majd a magyar-ukrán határszakasz közlekedésén. A CEF projekt keretében a határ mindkét oldalán sor kerül a meglévő infrastruktúra fejlesztésére, alkalmassá téve az átkelőt nehéztehergépjárművek fogadására is. A cél, hogy a ezen járművek számára új, korszerű átkelési lehetőség jöjjön létre, ezzel tehermentesítve a most túlterhelt záhonyi átkelőt.

Fotó: Magyar Közút

Korszerű mérőállomások épülnek a belépő és kilépő oldalon, ahol a kamionok méretét, tengelyterhelését és össztömegét lehet ellenőrizni. Integráljuk az ÚVR (Úthálózat Védelmi Rendszer) informatikai rendszert, amely segíti a túlsúlyos és túlméretes járművek engedélyezését és ellenőrzését. Fejlesztjük a meglévő infrastruktúrát, hogy az átkelő hosszú távon is alkalmas legyen a teherforgalom kezelésére. Továbbá elkészül egy tanulmány is, amely a teljes határszakasz jövőbeli fejlesztési lehetőségeit vizsgálja – kiemelten Beregsurány és Záhony térségében – közölte közösségi oldalán a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Mindez azért fontos, mert a magyar-ukrán határszakaszon jelenleg a hat hivatalos közúti átkelő közül csak egy képes teljes kapacitással kezelni a kamionforgalmat. Emiatt az szinte kizárólag Záhony felé terelődik, ami rendszeresen túlterheltséget okoz.

A beregsurányi fejlesztés azonban alternatívát kínál: kiegyensúlyozza a határszakasz terhelését, gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az áruszállítást.

A beruházás illeszkedik más nagy közúti fejlesztésekhez is: az M3-as autópálya Beregdarócig tartó meghosszabbításához, az M34 gyorsforgalmi út építéséhez Vásárosnamény és Záhony között, valamint az új Tisza-hídhoz Záhony és Csap között.

Fotó: Magyar Közút

