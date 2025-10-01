1 órája
Beregsurány tehermentesítheti Záhonyt a teherforgalom terhei alól
A magyar Kötúz fejlesztésének köszönhetően a beregsurányi határátkelő is alkalmas lesz a teherforgalom kezelésére. A magyar-ukrán határszakaszon ezzel tudják majd tehermentesíteni a záhonyi határátkelőhelyet.
A beregsurányi határátkelőhelyen a nap 24 órájában lehet átlépni a magyar-ukrán-határt, most azért fejlesztik, hogy a teherforgalom kezelésére is alkalmas legyen
Fotó: Mirkó István-archív
Beregsuránynál elkezdődött egy olyan beruházás, amely sokat javít majd a magyar-ukrán határszakasz közlekedésén. A CEF projekt keretében a határ mindkét oldalán sor kerül a meglévő infrastruktúra fejlesztésére, alkalmassá téve az átkelőt nehéztehergépjárművek fogadására is. A cél, hogy a ezen járművek számára új, korszerű átkelési lehetőség jöjjön létre, ezzel tehermentesítve a most túlterhelt záhonyi átkelőt.
A magyar-ukrán határszakaszon a beregsurányi határátkelő is alkalmas lesz a teherforgalom kezelésére
Korszerű mérőállomások épülnek a belépő és kilépő oldalon, ahol a kamionok méretét, tengelyterhelését és össztömegét lehet ellenőrizni. Integráljuk az ÚVR (Úthálózat Védelmi Rendszer) informatikai rendszert, amely segíti a túlsúlyos és túlméretes járművek engedélyezését és ellenőrzését. Fejlesztjük a meglévő infrastruktúrát, hogy az átkelő hosszú távon is alkalmas legyen a teherforgalom kezelésére. Továbbá elkészül egy tanulmány is, amely a teljes határszakasz jövőbeli fejlesztési lehetőségeit vizsgálja – kiemelten Beregsurány és Záhony térségében – közölte közösségi oldalán a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Mindez azért fontos, mert a magyar-ukrán határszakaszon jelenleg a hat hivatalos közúti átkelő közül csak egy képes teljes kapacitással kezelni a kamionforgalmat. Emiatt az szinte kizárólag Záhony felé terelődik, ami rendszeresen túlterheltséget okoz.
A beregsurányi fejlesztés azonban alternatívát kínál: kiegyensúlyozza a határszakasz terhelését, gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az áruszállítást.
A beruházás illeszkedik más nagy közúti fejlesztésekhez is: az M3-as autópálya Beregdarócig tartó meghosszabbításához, az M34 gyorsforgalmi út építéséhez Vásárosnamény és Záhony között, valamint az új Tisza-hídhoz Záhony és Csap között.
Erre is készüljön a magyar-ukrán határon, új rendszert vezetnek be
Ahogy arról beszámoltunk elsőként a magyar-ukrán határon, hat Szabolcs vármegyei átkelőn vezetik be október 12-étől az új Európai Határregisztrációs Rendszert.
A részletekről ebben a cikkünkben számoltunk be:
Változás a szabolcsi határon! Nem lesz elég az útlevél, egyéni aktákat nyitnak, ujjlenyomatot is vesznek
Azt érdemes kiemelni és hangsúlyozni, hogy az új eljárás során minden harmadik országból érkező személyről egyéni akta készül, amelyben rögzíti kés tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult utazó minden adatát, még az ujjlenyomatát is.
Az Európai Határregisztrációs Rendszer célja a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzése. Az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.
