Makett helyett romhalmaz: így lett reggelre műalkotásból közfelháborodás! Kiderült, hogy mi történt! (fotókkal)

Ezt a kérdést tette fel egy posztoló a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban, és olyan fotókat mellékelt, amelyek pillanatok alatt kiverték a biztosítékot a nyíregyháziaknál.

Sokan szerették ezt a makettet.

Mi történt a makettel?

A vakoknak tapintható makett, a látogatóknak műalkotás – volt. A Nyíregyháza belvárosában a Rotary Club által felállított makettnek ugyanis vége: a képeken jól látható, hogy a város egyik jelképe súlyosan megrongálódott. Első ránézésre durva vandalizmusnak tűnt az eset.