Makett helyett romhalmaz: így lett reggelre műalkotásból közfelháborodás! Kiderült, hogy mi történt! (fotókkal)

Itt mi történt – szándékos vagy véletlen?

Nagy Zoltán
A makettnek annyi.

Forrás: Nyíregyen hallottam

Ezt a kérdést tette fel egy posztoló a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban, és olyan fotókat mellékelt, amelyek pillanatok alatt kiverték a biztosítékot a nyíregyháziaknál.

Sokan szerették ezt a makettet.

Mi történt a makettel?

A vakoknak tapintható makett, a látogatóknak műalkotás – volt. A Nyíregyháza belvárosában a Rotary Club által felállított makettnek ugyanis vége: a képeken jól látható, hogy a város egyik jelképe súlyosan megrongálódott. Első ránézésre durva vandalizmusnak tűnt az eset.

Emiatt forrnak az indulatok a városban!

Fotók: Bordás Béla

„Kit zavart vajon?”, „Valaki ekkora erőben volt?”, „Ez azért már durva!” – ilyen és ehhez hasonló kommentek lepték el a bejegyzést.
Ám nem sokkal később kiderült, mi is történt valójában.

Nem vandalizmus volt

Egy teherautó tolatás közben döntötte ki a makettet hajnali 4 óra körül. Az esetet a térfigyelő kamera is rögzítette – írta meg egy hozzászóló.

 

