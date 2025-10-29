28 perce
Makett helyett romhalmaz: így lett reggelre műalkotásból közfelháborodás! Kiderült, hogy mi történt! (fotókkal)
Itt mi történt – szándékos vagy véletlen?
A makettnek annyi.
Forrás: Nyíregyen hallottam
Ezt a kérdést tette fel egy posztoló a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban, és olyan fotókat mellékelt, amelyek pillanatok alatt kiverték a biztosítékot a nyíregyháziaknál.
Mi történt a makettel?
A vakoknak tapintható makett, a látogatóknak műalkotás – volt. A Nyíregyháza belvárosában a Rotary Club által felállított makettnek ugyanis vége: a képeken jól látható, hogy a város egyik jelképe súlyosan megrongálódott. Első ránézésre durva vandalizmusnak tűnt az eset.
Emiatt forrnak az indulatok a városban!Fotók: Bordás Béla
„Kit zavart vajon?”, „Valaki ekkora erőben volt?”, „Ez azért már durva!” – ilyen és ehhez hasonló kommentek lepték el a bejegyzést.
Ám nem sokkal később kiderült, mi is történt valójában.
Nem vandalizmus volt
Egy teherautó tolatás közben döntötte ki a makettet hajnali 4 óra körül. Az esetet a térfigyelő kamera is rögzítette – írta meg egy hozzászóló.
Ghánai törzsfőnök és pilótának készülő jemeni fiatalember is tanul az egyetemen – külföldi diákokat köszöntöttek Nyíregyházán (videó)