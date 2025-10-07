Országos Könyvtári Napok
45 perce
Az igazság tényleg odaát van? Kedden kiderül...
Érdekesnek ígérkező program Nyíregyházán. Mason Murray író előadásának címe: Az igazság tényleg odaát van? A paranormális jelenségek szerepe a misztikus thrillerekben
Szeretettel hívjuk kedves Olvasóinkat az Országos Könyvtári Napok programjára! – olvasható a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közösségi oldalán, Mason Murray író előadása apropóján.
Mason Murray előadása ingyenesen megtekinthető
Az igazság tényleg odaát van? A paranormális jelenségek szerepe a misztikus thrillerekben – Mason Murray író előadása. Ezzel a címmel kezdődik október 7-én, kedden 16.30-tól az érdekesnek ígérkező program Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében.
A rendezvény ingyenes.
